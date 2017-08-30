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2017 / 8 / 30 - هيومن رايتس تدعو لتشكيل لجنة مستقلة لكشف مصير عشرات الاف الم




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - هيومن رايتس تدعو لتشكيل لجنة مستقلة لكشف مصير عشرات الاف الم