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2017 / 8 / 29 - الأردن.. مكتب تشغيل للاجئين في مخيم الزعتري




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - الأردن.. مكتب تشغيل للاجئين في مخيم الزعتري