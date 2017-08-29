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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - ...حقوق الإنسان ومعايير الديمقراطية يحرمان القاهرة من ا
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2017 / 8 / 29 - ...حقوق الإنسان ومعايير الديمقراطية يحرمان القاهرة من ا
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - ...حقوق الإنسان ومعايير الديمقراطية يحرمان القاهرة من ا