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2017 / 8 / 28 - ضغوط أميركية وإسرائيلية لتوسيع صلاحيات القوة الأممية العاملة في لبنان للتصدي لنشاط حزب الله العسكري




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - ضغوط أميركية وإسرائيلية لتوسيع صلاحيات القوة الأممية العاملة في لبنان للتصدي لنشاط حزب الله العسكري