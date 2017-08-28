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2017 / 8 / 28 - القوات العراقية تعثر على سجن لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة تلعفر




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - القوات العراقية تعثر على سجن لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة تلعفر