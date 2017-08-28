أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - المدني: شروط عديدة مفروضة على المكاتب الطبية لضمان تقديم خدمات جيدة وسليمة










2017 / 8 / 28 - المدني: شروط عديدة مفروضة على المكاتب الطبية لضمان تقديم خدمات جيدة وسليمة




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


تفاعلكم : اختراق حساب فتاة مصرية على فيسبوك و نشر صورها في صفحات مخلة - نشر قبل 35 دقيقة كيف تلاحق الدول المقاطعة عملاء قطر عبر الإنترنت؟ - نشر قبل 1 ساعة المدني: شروط عديدة مفروضة على المكاتب الطبية لضمان تقديم خدمات جيدة وسليمة - نشر قبل 4 ساعة عمر الضباح: سعودي يتطوع لنقل أجواء الحج عبر تويتر وسناب - نشر قبل 19 ساعة الحلقة الثانية.. -س و ج-.. كل ما تريد معرفته عن الفيروسات الكبدية - نشر قبل 20 ساعة #ترند هل تنبأ القدماء بالهواتف الذكية؟ - نشر قبل 23 ساعة الحكم بالسجن خمس سنوات على وريث إمبراطورية سامسونغ بتهمة الفساد - 18:27-2017 / 8 / 27 خلل #فيسبوك و #نزال_القرن وسمان تصدرا قائمة تويتر - 14:33-2017 / 8 / 27 27-08-2017 | #غوغل تقدمُ خدمة للباحثينَ عن الاكتئاب .. وعناوين أخرى في جولة الصحافة - 12:27-2017 / 8 / 27 الحلقة الثالثة.. -س وج-.. كل ما تريد معرفته عن الفيروسات الكبدية - 19:21-2017 / 8 / 26 نقص مياه الشرب يزيد من معاناة أهالي سهل الغاب - 13:26-2017 / 8 / 26 ...جدل في موريتانيا بسبب عيادات الطب التقليدي والرقية ا - 20:22-2017 / 8 / 25 الحكم على نائب رئيس شركة سامسونغ بخمس سنوات - 15:21-2017 / 8 / 25 إعصار -هارفي- كما يراه رواد الفضاء! - 15:21-2017 / 8 / 25 تكنولوجيا | طلاب مصريون ينتجون وقودا من إطارات السيارات المستعملة - 12:22-2017 / 8 / 25 أهالى -كفور بلشاى- بالغربية يشكون من انقطاع المياه.. ويحذرون من كارثة - 01:21-2017 / 8 / 25 الدكتور هانى الناظر وأسامة النحراوى يوقعان الكشف الطبى على طفل الإسماعيلية ويتكفلان بعلاجه - 21:21-2017 / 8 / 24 حياة الناس في بغداد بين الواقع والأخبار المفبركة المنتشرة على الإنترنت - 16:22-2017 / 8 / 24 سامسونغ تعلن عن -غالاكسي نوت 8- - 16:21-2017 / 8 / 24 مديونيات العلاج علي نفقة الدولة توقف صرف أدوية مرضى الفشل الكلوي بالفيوم - 15:22-2017 / 8 / 24 سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد -غلاكسي نوت 8- - 13:22-2017 / 8 / 24 هذا الصباح-خريف صلالة.. جنة خضراء في قلب الصحراء - 13:21-2017 / 8 / 24 جيوش إلكترونية تستغل منصة تويتر - 22:21-2017 / 8 / 23 سيرين البحيري توضح العلاقة بين الرضاعة الطبيعية والذكاء لدى الا?طفال - 16:21-2017 / 8 / 23 هذا الصباح- البحار والأنهار ملاذات مفضلة للباكستانيين خلال الصيف - 12:21-2017 / 8 / 23 انتشار لمشاريع -الأمبيرات- عبر الطاقة الشمسية بريف حلب - 12:20-2017 / 8 / 23 سحارة مصرف المحسمة أضخم سحارة لنقل المياه أسفل قناة السويس - 11:22-2017 / 8 / 23 صباح العربية: تويتر يحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق خاصية الهاشتاغ - 11:21-2017 / 8 / 23 23/8/2017 | اختبار للعين يشخّص الزهايمر مبكراً.. وعناوين أخرى في جولة الصحافة - 10:24-2017 / 8 / 23 أخبار الصحة | علماء يكتشفون آلية تأثير #البدانة على أعضاء الجسم الحيوية - 20:22-2017 / 8 / 22 أخبار الصحة | آلية تأثير #البدانة على أعضاء الجسم الحيوية - 20:22-2017 / 8 / 22 تفاعلكم : ناسا تبدأ صراعا بين الشمس و القمر على تويتر - 19:21-2017 / 8 / 22 تدشين مشروعات طوارئ المياه في الحج لأول مرة - 19:21-2017 / 8 / 22 نبتة المليسة.. دواء غير كيميائي لمرض الزهايمر - 17:22-2017 / 8 / 22 ظهور المحطة الفضائية الدولية في صور لكسوف الشمس - 16:21-2017 / 8 / 22 الطاقة الشمسية في بيوت السعوديين - 16:21-2017 / 8 / 22 أخبار الصحة | #التدخين من حين إلى آخر يضر ايضاً بالصحة - 14:22-2017 / 8 / 22 مقتل صحفية سويدية على متن غواصة المخترع بيتر مادسن - 10:21-2017 / 8 / 22 تفاعلكم : خسائر تويتر بالمليارات إذا هجره ترمب - 20:21-2017 / 8 / 21 الطاقة الشمسية في منازل السعوديين.. ماهي الطريقة؟ - 17:21-2017 / 8 / 20


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- -مالك بن نبي- .. رؤية جزائرية / السيد إبراهيم أحمد
- في ذكرى رحيل الشاعر محمود درويش / نبيل عودة
- الوحي والقرآن 11 / حميد المصباحي
- الخيار الفيدرالي لسوريا ومنع إنتاج الإستبداد / خلف علي الخلف
- الرواية العربية والخيال العلمي (ج2) / الكبير الداديسي
- الأدب والتّسويق الإعلامي / سامية غشير
- حكايات / بشار جبار العتابي
- ساسة القبل..... / جمال طنوس
- قراءة في قصة شاعرة بعنوان ( بيان ) للدكتورة أحلام الحسن من ا ... / سعد الساعدي
- الدق على طبل اجوف - افكار ليست فلسفية - / سالم الياس مدالو

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- خامنئي: خطاب الإسلام الجديد سيُقبل إن وصل للشعوب
- اعتداءات كاطالونيا في قلب المحادثات بين لفتيت ووزير الداخلية ...
- الأمين العام يشدد على ضرورة استئناف العملية السياسية لتحقيق ...
- عمال “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” يتوجهون برسالة ...
- الروسية غوبايدولينا تحرز ذهبية بطولة العالم للألعاب الخماسية ...
- ممرض ألماني يعترف بقتل 90 شخصا
- الجنيه يكسب قليلا مقابل الدولار
- روبيرت فورد: الأسد انتصر ولن يخضع للمساءلة والحرب أخمدت
- طهران.. مباحثات مع دي مستورا بشأن سوريا
- ماذا عثر في الوثائق الي تركها مقاتلو -داعش- في تلعفر

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - المدني: شروط عديدة مفروضة على المكاتب الطبية لضمان تقديم خدمات جيدة وسليمة