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2017 / 8 / 27 - من عمان... حين يعيش فقراء على ما تجود به مكبات نفايات الاثرياء




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - من عمان... حين يعيش فقراء على ما تجود به مكبات نفايات الاثرياء