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2017 / 8 / 26 - عملية أمنية نفذها حزب العمال الكردستاني قد تحدث أزمة بين تركيا والاتحاد الوطني الكردستاني




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - عملية أمنية نفذها حزب العمال الكردستاني قد تحدث أزمة بين تركيا والاتحاد الوطني الكردستاني