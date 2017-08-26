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2017 / 8 / 26 - On screen: لقاء خاص مع صناع فيلم -ليل داخلي- بطولة الفنانة -بشرى- خلال حفل افتتاح الفيلم




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - On screen: لقاء خاص مع صناع فيلم -ليل داخلي- بطولة الفنانة -بشرى- خلال حفل افتتاح الفيلم