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2017 / 6 / 27 - الموصل: تنظيم -الدولة الإسلامية- يشن هجوما مباغتا على حيي التنك واليرموك




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - الموصل: تنظيم -الدولة الإسلامية- يشن هجوما مباغتا على حيي التنك واليرموك