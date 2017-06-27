التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,076
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - تطبيق يستضيف الطبيب في غرفة جلوسك
|
|
2017 / 6 / 27 - تطبيق يستضيف الطبيب في غرفة جلوسك
افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- حلم / علاء عابد
- كوابيس / سلام صادق
- إِنّي الْفَوْضى وَدَمي الرّغْبَةُ.. / البشير النحلي
- دُونَ طَلَب / وليد الأسطل
- تعريف الانتظار / وليد المسعودي
- نتائج بطولة آسيا لكرة الطائرة الشاطئية للرجال بدولة قطر في م ... / عبد العزيز فرج عزو
- 109 الافتتاح ب «بسم الله الرحمن الرحيم» ما له وما عليه / ضياء الشكرجي
- بيان الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي حول اجراء الأستفت ... / الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي
- تعريف : منجم الملح .. بولونيا - 10 / مريم نجمه
- افول الماركسية - التناقض الجدلي و اللا تناقض (2) / موسى راكان موسى
المزيد.....
- قطري يهدي سيارة لرضيعة كويتية إثر تسميتها بـ-قطر-
- ترامب يدعو إلى -التصدي السريع- لبرنامج كوريا الشمالية النووي ...
- ترامب يتهم أوباما بإمكانية التواطؤ حول التدخل الروسي في الان ...
- روسيا تضاعف إنتاج السيارات
- أوباما يبدأ عطلة -الحنين- في إندونيسيا
- ميركل: سوريا ليست قرب الولايات المتحدة وإنما على عتباتنا
- الروسية بافلوتشينكوفا إلى ثالث أدوار إيستبورن
- اعتقال أكثر من ألف متورط بتصوير أفلام إباحية لأطفال في أمريك ...
- هجمات عنيفة على ميركل تشعل الحملة الانتخابية في ألمانيا
- ترامب: المحيط الهندي سيشهد أكبر مناورات أمريكية هندية ياباني ...
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - تطبيق يستضيف الطبيب في غرفة جلوسك