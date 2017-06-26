أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - انتشار الباعة الجائلين أمام حديقة الفسطاط فى ثانى أيام عيد الفطر










2017 / 6 / 26 - انتشار الباعة الجائلين أمام حديقة الفسطاط فى ثانى أيام عيد الفطر




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العمال


انتشار الباعة الجائلين أمام حديقة الفسطاط فى ثانى أيام عيد الفطر - نشر قبل 1 ساعة مصرع 11 عاملا بانفجار منجم فحم في كولومبيا - 16:21-2017 / 6 / 25 مخاوف العمال الأجانب من قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - 20:20-2017 / 6 / 23 هذا الصباح-زكاة الفطر.. طهرة للصائم وإغناء للفقراء عن السؤال - 12:20-2017 / 6 / 23 أعضاء نقابة الصحفيين يلتقطون الصور التذكارية مع النقيب في احتفالية الأعضاء الجدد - 23:21-2017 / 6 / 22 السعودية على خارطة الاستثمارات العاملية - 21:20-2017 / 6 / 21 وقفة احتجاجية أمام «التعليم» احتجاجاً على رفع المصروفات الدراسية - 14:21-2017 / 6 / 21 حديقة الحيوان تكلف عامل بإرضاع مولود صغير من -القردة- - 13:21-2017 / 6 / 21 كعك العيد يرفع شعار «للأغنياء فقط» ولا عزاء للفقراء - 10:20-2017 / 6 / 20 تظاهرات بغزة احتجاجا على استمرار الحصار - 18:21-2017 / 6 / 18 مدير المستشفى الجامعي بالمنصورة يوزع وجبات الإفطار على المرضى والعاملين - 16:20-2017 / 6 / 18 متظاهرون يقتحمون مبنى بلدية في لندن احتجاجا على حريق برج سكني - 00:21-2017 / 6 / 17 أفغانستان.. بين انعدام الأمن والبطالة والتطرف! - 13:21-2017 / 6 / 16 الديون اليونانية:أثينا تطالب بتخفيف الاجراءات...فيما برلين تصرعلى الالتزام بالاتفاقيات - 20:21-2017 / 6 / 15 «سلامة» تعليقاً على اعتصام «الصحفيين»: ضد اقحام النقابة في السياسة - 18:21-2017 / 6 / 15 فرنسا و ألمانيا تشددان الخناق على العمال الملحقين...و أوروبا الشرقية تحتج - 17:21-2017 / 6 / 15 نقيب الصحفيين: جر النقابة لأزمة «تيران وصنافير» غير مقبول - 17:22-2017 / 6 / 13 أي حال للعمالة الأجنبية في اليابان؟ - 11:21-2017 / 6 / 13 .شهاب الليلي .. هذه العوامل التي سنتعامل بها للفوز بالكأس - 23:21-2017 / 6 / 12 أطفال اليمن في سوق العمل... تحت ضغط الحاجة والفقر - 20:20-2017 / 6 / 12 أخبار عربية وعالمية - عمالة الأطفال صراع بريء في عالم عنيف - 14:22-2017 / 6 / 12 مسلسل وضع أمني - - حسن الغريب - يرفض أول فرصة عمل في سهل حشيش - 01:21-2017 / 6 / 12 موقع إلكتروني لتوعية العمال السوريين بحقوقهم في الأردن - 20:20-2017 / 6 / 11 البرلمان اليوناني يصدق على إجراءات تقشف جديدة وسط احتجاجات - 14:21-2017 / 6 / 10 -صناعة القطائف-.. مهنة موسمية والغلاء -ضرب- موسم رمضان - 14:22-2017 / 6 / 8 ما هي الاجراءات الاضافية التي قد يتم اتخاذها ضد قطر - 22:21-2017 / 6 / 7 إجراءات سريعة وقوية لإصلاح قانون العمل الفرنسي!! - 17:22-2017 / 6 / 7 مائدة للفقراء والأرامل و أمسيات كبار الأئمة ومبتهلى الإذاع - 01:22-2017 / 6 / 7 اجتماع حكومي لدراسة مطالب المحتجين في الحسيمة - 19:21-2017 / 6 / 6 الحكومة المصرية تزيد دعم السلع الغذائية خلال رمضان للحد من الغلاء - 19:21-2017 / 6 / 6


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- وأد القليل من الحرية ... باسم الأزهر / فاطمة ناعوت
- عزيز محمد السكرتير الاسبق للجنة المركزية للحزب الشيوعي العرا ... / خالد حسين سلطان
- الوضع بالصحراء اضحى اكثر من خطير / سعيد الوجاني
- العيد في بغداد بلون رمادي / اسعد عبدالله عبدعلي
- كيف ستكتب يا أ. وحيد حامد: وتحققت احلام سيد قطب وزينب الغزال ... / ديانا أحمد
- الدوله والأرهاب / أحمد عيد سعيد
- العَلَم والكَلب وشاعر الراية / حكمت حسين
- في الزواج السياسي .! / رائد عمر العيدروسي
- الخط التحريفي: -ندوة الفرع بالداخل-: نشرة -الشيوعي- فبراير ... / موقع 30 عشت
- تَلَحّى ثعلبٌ لِيَكُوْنَ شَيخاً / مصطفى حسين السنجاري

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- شباك العشق الممنوع تصطاد مناضلة يمينية متطرفة و لاجئ ايراني ...
- شاهد: الوزير الأول الكندي يشارك في يوم تضامني بمناسبة عيد ال ...
- بالفيديو-حرائق الغابات في سيبيريا
- أول مصحف مكتوب بالخط الديواني
- الطفل خالد: أحلم بأن أصبح مهندسا وأرحل من هنا
- العليا الأميركية تجيز تطبيق جزء من مرسوم حظر السفر
- عندما غزت هوليود مهرجان غلاستنبوري
- بيع أول خريطة أصلية لـ-ديزني لاند- بـ708 آلاف دولار
- علماء يرصدون تشابها -جنينيا- بين الحوت الأحدب والإنسان
- المحكمة الأمريكية العليا ترفع جزئيا التحفظات على قرار ترامب ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - انتشار الباعة الجائلين أمام حديقة الفسطاط فى ثانى أيام عيد الفطر