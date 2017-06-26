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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - هذا الصباح-جر الخيول للأثقال يثير استهجان منظمات حقوقية
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2017 / 6 / 26 - هذا الصباح-جر الخيول للأثقال يثير استهجان منظمات حقوقية
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - هذا الصباح-جر الخيول للأثقال يثير استهجان منظمات حقوقية