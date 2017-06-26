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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - إحباط -عمل إرهابي وشيك- كان يستهدف أمن -المسجد الحرام- في مكة
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2017 / 6 / 26 - إحباط -عمل إرهابي وشيك- كان يستهدف أمن -المسجد الحرام- في مكة
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - إحباط -عمل إرهابي وشيك- كان يستهدف أمن -المسجد الحرام- في مكة