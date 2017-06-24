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2017 / 6 / 24 - مائدة -الوحدة الوطنية- بشبرا .. المسلمون والأقباط -فرحة واحدة-




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - مائدة -الوحدة الوطنية- بشبرا .. المسلمون والأقباط -فرحة واحدة-