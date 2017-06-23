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2017 / 6 / 23 - مخاوف العمال الأجانب من قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - مخاوف العمال الأجانب من قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي