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2017 / 6 / 23 - بطولة لكرة القدم في الغوطة تمنح الأهالي متنفسا بعيدا عن الحرب




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الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - بطولة لكرة القدم في الغوطة تمنح الأهالي متنفسا بعيدا عن الحرب