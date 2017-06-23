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2017 / 6 / 23 - هذا الصباح-الحكواتي.. ساحر الكلمة يجذب إليه عشاق الروايات بالأردن




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - هذا الصباح-الحكواتي.. ساحر الكلمة يجذب إليه عشاق الروايات بالأردن