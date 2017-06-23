التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,371,895
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - قالوا| عن مجلس النواب.. وعن ملف حقوق الإنسان وحريته
|
|
2017 / 6 / 23 - قالوا| عن مجلس النواب.. وعن ملف حقوق الإنسان وحريته
افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- الشهيد خالد نزال.. اسم يُطارد الاحتلال في حياته ومماته بقلم: ... / وسام زغبر
- ملف تدمير ( المنارة ) في السفارة / علي فهد ياسين
- اسإلة.. / ال يسار الطائي
- منحة المثقفين, صحفيين فنانين أدباء, تغيير أماكن الحصول عليها ... / طلال الصالحي
- تسريب لوثيقة الحوار بين حركة حماس والنائب محمد دحلان / سهيله عمر
- البريكاريات الطبقة المسحوقة في حقبة الليبرالية الجديدة / سعيد مضيه
- الطيور طيور، والزهور... / عماد حياوي المبارك
- بَصَائِرَ لِلنَاسِ - والحَقُّ أحَقًّ أنْ يُتَّبَعَ (9): / بشاراه أحمد
- وجهة نظر / ال يسار الطائي
- اميركا تقصف سوريا بالفوسفور / جورج حداد
المزيد.....
- الخطوط الجوية القطرية تريد شراء حصة 10% من الخطوط الجوية الأ ...
- بعد انضمام محمد صلاح.. ما هي التحديات التي سيواجهها مدرب ليف ...
- محمد بن سلمان يوجه بتقديم 66.7 مليون دولار للتعامل مع أزمة ا ...
- ضربات صاروخية روسية ضد مواقع داعش بسوريا
- رونالدو في موسكو.. ولكن أين تفكيره؟
- اليونيسف: 300 ألف إصابة كوليرا في اليمن خلال شهرين
- روسيا والهند توقعان -خارطة طريق- لتطوير التعاون العسكري
- العسكريون الروس في سوريا يركزون على محاربة داعش في حماة!
- سيدني تنصب متاريس لمنع هجمات بسيارات
- شاهد ما حلّ برونالدو بعد ملاحقة الضرائب
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - قالوا| عن مجلس النواب.. وعن ملف حقوق الإنسان وحريته