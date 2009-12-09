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2017 / 6 / 23 - مسلسل الجماعة 2 - مراقبة إسماعيل الفيومي وعلى عشماوي وإصرار الفيومي على إغتيال عبد الناصر




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - مسلسل الجماعة 2 - مراقبة إسماعيل الفيومي وعلى عشماوي وإصرار الفيومي على إغتيال عبد الناصر