أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مسلسل الجماعة 2 - تعذيب وتهديد بالقتل والدفن داخل السجن الحربي بأمر من -شمس بدران-










2017 / 6 / 23 - مسلسل الجماعة 2 - تعذيب وتهديد بالقتل والدفن داخل السجن الحربي بأمر من -شمس بدران-




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


الحصاد- اليمن.. تعذيب تديره الإمارات - نشر قبل 8 ساعة مسلسل الجماعة 2 - تعذيب وتهديد بالقتل والدفن داخل السجن الحربي بأمر من -شمس بدران- - نشر قبل 8 ساعة مسلسل الجماعة 2 - تعذيب أعضاء التنظيم السري للجماعة وإتفاقهم عن عدم الإدلاء بإسم -سيد قطب- - نشر قبل 8 ساعة اللاجئون في رمضان: شاب سوري تخلى عن حلم أوروبا لمساعدة اللاجئين - نشر قبل 9 ساعة هيومن رايتس: الإمارات تشرف على سجون سرية باليمن - نشر قبل 10 ساعة عبر الهاتف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان حول التعزيزات التركية شمال سورية - نشر قبل 10 ساعة من الداخل | الوضع الطبي في غزة وحملة تشويه ضد الأستاذة باولا ماندوكا | 2017-06-25 - نشر قبل 14 ساعة آلية جديدة لمساعدة طالبي اللجوء في العثور على عمل - نشر قبل 14 ساعة تعزيزات من القوات التركية تدخل إلى الريف الجنوبي لمدينة اعزاز وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان - نشر قبل 14 ساعة وقفة تضامنية مع اللاجئين وسط مدينة فيينا في يوم اللاجئ العالمي - نشر قبل 14 ساعة هيومن رايتس ووتش: هناك شبكة معتقلات سرية وتعذيب وإخفاء قسري في اليمن - نشر قبل 15 ساعة الأمريكيون يرحبون باللاجئين في رسالة للبيت الأبيض - 03:20-2017 / 6 / 22 انقسام في الرأي أمام البيت الأبيض حول استقبال اللاجئين - 19:20-2017 / 6 / 21 378 مليون دولار أنفاق اللاجئين السوريين على السكن في لبنان - 19:20-2017 / 6 / 21 أنجيلينا جولي في كينيا للاحتفال باليوم العالمي للاجئين - 18:20-2017 / 6 / 21 لاجئون من جنوب السودان يهربون إلى أوغندا مشيا على الأقدام - 13:22-2017 / 6 / 21 اللاجئون في رمضان .. سوسن قتل زوجها أمامها وأمام أبنائها - 00:21-2017 / 6 / 21 ما وراء الخبر- وجاهة الانتقادات الحقوقية لأحكام الإعدام بمصر؟ - 22:21-2017 / 6 / 20 أحكام الإعدام بمصر.. أي عدالة؟ - 22:21-2017 / 6 / 20 المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: قطر تحاصر الأسر القطرية وتمنع دخولهم لقطر - 21:21-2017 / 6 / 20 المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: قطر تحاصر الأسر القطرية وتمنع دخولهم لقطر - 21:21-2017 / 6 / 20 السويد تهب حياة جديدة لناجٍ من التعذيب في سجون الأسد - 18:20-2017 / 6 / 20 مفوضية شؤون اللاجئين تحذر من كارثة إنسانية بسبب شح مواردها - 18:20-2017 / 6 / 20 السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة تتحدث عن الشرق الأوسط - 18:20-2017 / 6 / 20 أخبار عالمية | #اليوم_العالمي_للاجئين - 17:22-2017 / 6 / 20 برنامج لدعم تعليم للاطفال اللاجئين في اليونان - 16:20-2017 / 6 / 20 أخبار عالمية - العالم يحتفل باليوم العالمي للاجئين تحت شعار #مع_اللاجئين - 15:21-2017 / 6 / 20 مفوضية اللاجئين: أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم - 14:21-2017 / 6 / 20 معارك الرقة تتسبب باعتقالات للشبان العرب في الحسكة - 13:20-2017 / 6 / 20 أخبار عربية - منظمات حقوقية تطالب بتجريم أممي لإستغلال #الحوثيين للأطفال - 11:21-2017 / 6 / 20 رقم قياسي بعدد اللاجئين العام الماضي - 04:21-2017 / 6 / 20 اللاجئون في رمضان: زاهر جراح سوري حولته الحرب خياطا ومدرسا - 00:20-2017 / 6 / 20 بيروت تحتفل باليوم العالمي للاجئين علي طريقة الشهر الكريم - 22:22-2017 / 6 / 19 تونس.. تفكيك مخيم الشوشة للاجئين - 22:21-2017 / 6 / 19 لقاء اليوم-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر علي المري - 20:21-2017 / 6 / 19 أحمدو ولد عبد الله: وزير ودبلوماسي موريتاني ومبعوث لمنظمة الأمم المتحدة سابقا -ج2 - 18:21-2017 / 6 / 19 أحمدو ولد عبد الله: وزير ودبلوماسي موريتاني ومبعوث لمنظمة الأمم المتحدة سابقا -ج1 - 18:21-2017 / 6 / 19 سجن علايا في القامشلي.. زنازين تعذيب بشرية على يد الوحدات الكردية - 14:20-2017 / 6 / 19 العشرات يتظاهرون في اسطنبول تضامناً مع درعا والرقة - 14:20-2017 / 6 / 19 سجون الوحدات الكردية بعد تقرير العفو الدولية.. زنازين تعذيب للمختطفين؟ #قضية_اليوم - 14:20-2017 / 6 / 19


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- ديوانية عباس غضبان كرماشة ومجارش الشلب في الهندية / نبيل عبد الأمير الربيعي
- سوالف حريم - ثقافة الجنون / حلوة زحايكة
- الطريق إلى أصفهان، جيلبرت سينويه وابن سينا / آرام كربيت
- سوالف حريم - جنون / حلوة زحايكة
- عصابة ولاية الفقيه الفاشية.. وليست القومية الفارسية!؟ / عادل محمد - البحرين
- حراك الريف : الحقل الرسمي يتآكل والحقل المضاد يتهيكل / المصطفى براهمة
- هوية إسرائيل: من الوطن القومي إلى أرض التوراة الموعودة / شلومو ساند
- حاجتنا إلى استنهاض تيار وطني ديموقراطي سوري / معتز حيسو
- لا ترحل... كن عشيقي دائما / محمد نضال دروزه
- الناقد الأدبي الدكتور عبد المالك أشهبون في ضيافة جمعية أصدقا ... / ادريس الواغيش

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- قمة بروكسل: بريطانيا لن ترغم مواطني الاتحاد الأوروبي على مغا ...
- جرجس لـCNN: القرار السعودي يضفي طابعا رسميا على وضع قائم حال ...
- ماذا قال سليماني عن محمد بن سلمان؟
- الدفاع الروسية: فرقاطتان وغواصة من المتوسط ضربت مواقع داعش ف ...
- سلاح الجو الروسي يعترض 14 طائرة استطلاع في أسبوع!
- وسائل إعلام إماراتية تتهم الدوحة بدعم جماعات إرهابية
- اليمن.. معارك عنيفة في تعز
- القدرات الدفاعية لحرس الثورة دعامة للمقاومة الاسلامية في فلس ...
- بالفيديو.. ركل السيارة بقدمه فتسبب بحادث سير خطير
- اتفاق "تخفيف التوتر" في سوريا يكشف خريطة التواجد ا ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مسلسل الجماعة 2 - تعذيب وتهديد بالقتل والدفن داخل السجن الحربي بأمر من -شمس بدران-