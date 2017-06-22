أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - أعضاء نقابة الصحفيين يلتقطون الصور التذكارية مع النقيب في احتفالية الأعضاء الجدد










2017 / 6 / 22 - أعضاء نقابة الصحفيين يلتقطون الصور التذكارية مع النقيب في احتفالية الأعضاء الجدد




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العمال


أعضاء نقابة الصحفيين يلتقطون الصور التذكارية مع النقيب في احتفالية الأعضاء الجدد - نشر قبل 2 ساعة السعودية على خارطة الاستثمارات العاملية - 21:20-2017 / 6 / 21 وقفة احتجاجية أمام «التعليم» احتجاجاً على رفع المصروفات الدراسية - 14:21-2017 / 6 / 21 حديقة الحيوان تكلف عامل بإرضاع مولود صغير من -القردة- - 13:21-2017 / 6 / 21 كعك العيد يرفع شعار «للأغنياء فقط» ولا عزاء للفقراء - 10:20-2017 / 6 / 20 تظاهرات بغزة احتجاجا على استمرار الحصار - 18:21-2017 / 6 / 18 مدير المستشفى الجامعي بالمنصورة يوزع وجبات الإفطار على المرضى والعاملين - 16:20-2017 / 6 / 18 متظاهرون يقتحمون مبنى بلدية في لندن احتجاجا على حريق برج سكني - 00:21-2017 / 6 / 17 أفغانستان.. بين انعدام الأمن والبطالة والتطرف! - 13:21-2017 / 6 / 16 الديون اليونانية:أثينا تطالب بتخفيف الاجراءات...فيما برلين تصرعلى الالتزام بالاتفاقيات - 20:21-2017 / 6 / 15 «سلامة» تعليقاً على اعتصام «الصحفيين»: ضد اقحام النقابة في السياسة - 18:21-2017 / 6 / 15 فرنسا و ألمانيا تشددان الخناق على العمال الملحقين...و أوروبا الشرقية تحتج - 17:21-2017 / 6 / 15 نقيب الصحفيين: جر النقابة لأزمة «تيران وصنافير» غير مقبول - 17:22-2017 / 6 / 13 أي حال للعمالة الأجنبية في اليابان؟ - 11:21-2017 / 6 / 13 .شهاب الليلي .. هذه العوامل التي سنتعامل بها للفوز بالكأس - 23:21-2017 / 6 / 12 أطفال اليمن في سوق العمل... تحت ضغط الحاجة والفقر - 20:20-2017 / 6 / 12 أخبار عربية وعالمية - عمالة الأطفال صراع بريء في عالم عنيف - 14:22-2017 / 6 / 12 مسلسل وضع أمني - - حسن الغريب - يرفض أول فرصة عمل في سهل حشيش - 01:21-2017 / 6 / 12 موقع إلكتروني لتوعية العمال السوريين بحقوقهم في الأردن - 20:20-2017 / 6 / 11 البرلمان اليوناني يصدق على إجراءات تقشف جديدة وسط احتجاجات - 14:21-2017 / 6 / 10 -صناعة القطائف-.. مهنة موسمية والغلاء -ضرب- موسم رمضان - 14:22-2017 / 6 / 8 ما هي الاجراءات الاضافية التي قد يتم اتخاذها ضد قطر - 22:21-2017 / 6 / 7 إجراءات سريعة وقوية لإصلاح قانون العمل الفرنسي!! - 17:22-2017 / 6 / 7 مائدة للفقراء والأرامل و أمسيات كبار الأئمة ومبتهلى الإذاع - 01:22-2017 / 6 / 7 اجتماع حكومي لدراسة مطالب المحتجين في الحسيمة - 19:21-2017 / 6 / 6 الحكومة المصرية تزيد دعم السلع الغذائية خلال رمضان للحد من الغلاء - 19:21-2017 / 6 / 6 هذا الصباح-ثورة علمية بأوساط المتقاعدين البريطانيين - 12:21-2017 / 6 / 6 حفل موسيقي احتجاجا على الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك - 20:21-2017 / 6 / 5 تعديل قانون العمل.. أول اختبار للرئيس ماكرون!! - 13:22-2017 / 6 / 5 تبديل عمال الوردية الأولى بالفترة المسائية لهدم عقار الأزاريطة المائل - 00:22-2017 / 6 / 5 تفاصيل معركة مدير عام مستشفى السويس العام مع النقابة - 15:21-2017 / 6 / 3 البطالة والفقر يدفعان الشباب في مالي للهجرة غير النظامية - 21:21-2017 / 6 / 2


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- = مأساة العقل العربي !! / رمضان عيسى
- فوبيا الحقيقة والفضيحة / سامي عبد العال
- مرجعيات المذهب الجعفري / علي صباح ابراهيم
- ملحمة التسويف / محمد البكوري
- رتابة مألوفة / سمر المحمود
- في تجربة مظفر النواب الشعبية -1- علاقة أشعار مظفر بالوجدان ا ... / سلام إبراهيم
- مفهوم العنف في الفكر الاجتماعي / منير ابراهيم تايه
- دعارة مشروعة! / محمد مسافير
- 107 التلاوة العلنية للقرآن مساس صارخ بكرامة الآخرين / ضياء الشكرجي
- تفجيرات بغداد في ساعات الذروة / كاظم الموسوي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- ضابط قطري "يعترف" بمهاجمة الإمارات والسعودية.. وال ...
- سم أفعى المامبا الخضراء علاج لمرض مستعص
- القاهرة تحدد خطها الأحمر الذي لا يقبل المساومة!
- بينس لكوريا الشمالية: صبرنا قد نفد
- الاتحاد الأوروبي يتفق على تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا ...
- السيسي في قمة حوض النيل.. مرونة دون التفريط بالحقوق
- الاتحاد الأوروبي يتجه نحو العسكرة!
- توجيه تهمة -الكراهية- لأمريكي بسبب إحراق مسجد
- كوريا الشمالية تجري اختبارا جديدا لمحرك صاروخي
- الجيش الأمريكي يصفي قيادي من -القاعدة- في اليمن

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - أعضاء نقابة الصحفيين يلتقطون الصور التذكارية مع النقيب في احتفالية الأعضاء الجدد