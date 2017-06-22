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2017 / 6 / 22 - مباريات كرة قدم لقدامي المصري بأحد أقدم شوارع بورسعيد ..-يوم الوفاء- لتكريم رموز المحافظة




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الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - مباريات كرة قدم لقدامي المصري بأحد أقدم شوارع بورسعيد ..-يوم الوفاء- لتكريم رموز المحافظة