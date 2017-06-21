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2017 / 6 / 21 - كفر دلهاب - مشهد مؤثر لــ روايح وهى تبكي بعد قرار الطبيب بالرحيل لــ اخذ حقه وحق والدته !




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الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - كفر دلهاب - مشهد مؤثر لــ روايح وهى تبكي بعد قرار الطبيب بالرحيل لــ اخذ حقه وحق والدته !