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2017 / 4 / 22 - وزير القوى العاملة من بورسعيد: بكون سعيد لما بشوف عمال مصر بيضحوا من أجلها.. والمصرى أثبت إنه جبار




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - وزير القوى العاملة من بورسعيد: بكون سعيد لما بشوف عمال مصر بيضحوا من أجلها.. والمصرى أثبت إنه جبار