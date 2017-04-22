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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - وزير القوى العاملة من بورسعيد: بكون سعيد لما بشوف عمال مصر بيضحوا من أجلها.. والمصرى أثبت إنه جبار
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2017 / 4 / 22 - وزير القوى العاملة من بورسعيد: بكون سعيد لما بشوف عمال مصر بيضحوا من أجلها.. والمصرى أثبت إنه جبار
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - وزير القوى العاملة من بورسعيد: بكون سعيد لما بشوف عمال مصر بيضحوا من أجلها.. والمصرى أثبت إنه جبار