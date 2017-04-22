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|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - آلاف المدنيين يعيشون حصارا خانقا في الطبقة
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2017 / 4 / 22 - آلاف المدنيين يعيشون حصارا خانقا في الطبقة
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - آلاف المدنيين يعيشون حصارا خانقا في الطبقة