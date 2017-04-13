أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - بالفيديو .. تفاصيل مؤتمر 18 عائلة لمواجهة -الفشخرة- فى الزواج ببنى سويف










2017 / 4 / 22 - بالفيديو .. تفاصيل مؤتمر 18 عائلة لمواجهة -الفشخرة- فى الزواج ببنى سويف




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء المرأة


بالفيديو .. تفاصيل مؤتمر 18 عائلة لمواجهة -الفشخرة- فى الزواج ببنى سويف - نشر قبل 3 ساعة مؤتمر جماهيرى حاشد بقرية بروة فى بنى سويف لتيسير الزواج - نشر قبل 12 ساعة أخبار حصرية - دورات لتأهيل المرأة مهنياً في ريف #حمص الشمالي - نشر قبل 19 ساعة كيف يبدو واقع المرأة العربية في سوق العمل؟ - نشر قبل 22 ساعة فرنسا أمام انتخابات تاريخية..5 يتنافسون على الحكم بينهم امرأة -يمينية متطرفة--تفاصيل - 22:20-2017 / 4 / 20 أخبار الصحة - دراسة: جراحات أقل للنساء في #مناطق_الصراع - 15:23-2017 / 4 / 20 محافظ بورسعيد: المرأة سبب نجاح كلية التمريض - 15:23-2017 / 4 / 20 راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية : ي - 14:23-2017 / 4 / 20 صباح العربية : النساء أكثر عرضة للاكتئاب والرجال اكثر عرضة للانتحار! - 13:21-2017 / 4 / 20 كل يوم: وجود صداع عند المرأة قبل ميعاد الدورة الشهرية - 23:19-2017 / 4 / 19 ليلى علوى : أثناء زيارتها لمستشفى بهية -المرأة مستقبل المجتمع- - 19:21-2017 / 4 / 19 ماريا تيريزا.. أول امرأة تنال إجازة في علم الفلك من جامعة تشيلي - 11:22-2017 / 4 / 19 السعودية: بدانة النساء في الميزان - 18:21-2017 / 4 / 18 تفاعلكم : جرائم القتل والاغتصاب وحالات انتحار في البث المباش - 18:21-2017 / 4 / 18 لقاء مع فدوى شرنان مدربة كرة القدم النسائية بالمغرب - 16:23-2017 / 4 / 18 ست الحسن: -إهمال النظافة الشخصية- يتصدر أسباب دعاوى الخلع بمحاكم الأسرة - 15:21-2017 / 4 / 18 تعدد الزوجات في طائفة -المورمونز- الأميركية - 00:21-2017 / 4 / 18 تحذير أممي: ملايين الاطفال في اليمن خارج مقاعد الدراسة - 22:21-2017 / 4 / 17 BBCHI - Episode 27 - سلام الاطفال بتموت على باب المستشفى والنواب عم سمموا البلد - 21:21-2017 / 4 / 17 Rabat, A safe city free of violence for women and girls - 20:22-2017 / 4 / 17 هل تو?يد الزواج المبكر؟ - 20:20-2017 / 4 / 17 -#راعية-.. جائزة للمرأة المسؤولة - 17:22-2017 / 4 / 17 قوات الشرطة النسائية تتفقد أجواء احتفالات شم النسيم بحدائق المنصورة - 15:21-2017 / 4 / 17 قافلة مساعدات للنازحين من ملكة جمال الشرق الأوسط - 11:20-2017 / 4 / 17 كل يوم: بساطة وتواضع سعاد ماسي .. ورأيها في الزواج - 01:20-2017 / 4 / 17 أخبار عالمية - مشاركة لافتــة للنساء في رياضة الفروسية في #طهران - 10:22-2017 / 4 / 16 كل يوم جمعة: فيديو كوميدي .. رامي عياش سفاح النساء - 00:20-2017 / 4 / 15 إلقاء القبض على طبيبة اتهمت بإجراء عملية ختان الإناث على فتيات قاصرات في ولاية مشيغان - 20:20-2017 / 4 / 14 هل خسرت المرأة جزءا من حريتها في الفن؟ - 15:21-2017 / 4 / 14 «خليفة الانسانية» تقيم حفل الزواج الجماعي لـ 886 شابا وشابة في البحرين - 15:20-2017 / 4 / 14 #USK 13/4/2017 - جريمة إغتصاب رباعية!!! - 21:21-2017 / 4 / 13 مواطنين يتوافدون على السجل المدنى لاستخراج شهادات الميلاد وقسائم الزواج - 21:21-2017 / 4 / 13 لأول مرة بالعراق..مغسلة سيارات للنساء فقط في مدينة السليمانية - 19:22-2017 / 4 / 13 #Stoptherobbery - Equal Pay campaign - 10:31-2017 / 4 / 13 Patricia Arquette calls for equal pay at UN - 10:31-2017 / 4 / 13 Raise your voice for equal pay - 10:31-2017 / 4 / 13 Feminism in times of war and peace - 10:31-2017 / 4 / 13 Feminismo en tiempos de guerra y paz - 10:31-2017 / 4 / 13 كمال يلدو: حينما تضيق بكم الامور فما عليكم إلا بتعدد الزوجات كما تطالب به نائبة عراقية - 10:26-2017 / 4 / 13 أخبار منوعات - لأول مرة بـ #العراق .. مغسلة سيارات للنساء فقط في مدينة #السليمانية - 20:21-2017 / 4 / 12


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- ان كنتم تؤمنون بحق الكورد؟ / نوري حمدان
- الجودة و معضلة القيم في التعليم / محمد المشماش
- أزمة العقل!! / اسعد الاماره
- السيد وزير الإعلام السوري المحترم وطرابيش القومية والعروبة / نضال نعيسة
- الإسلام ..جزء من حقيقة ..؟ 1 / عدلي جندي
- شطب أحمدي نجاد بداية لشطب نظام الملالي / فلاح هادي الجنابي
- التربية الجنسية بين الضرورة و الحاجة / الحفيان إيمان طنجة
- من تونس : نادي رؤية الثقافي يصنع الحدث / الأسعد بنرحومة
- دامداماران [5] / وديع العبيدي
- -الشكوكية في بناء الوعي - / ماجد امين

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- عودة العلاقات المغربية الكوبية.. صدمة في الجزائر
- لبنان: الجيش يقتل أحد "أمراء" داعش كان أفتى بقتل ا ...
- روسيا تتجه لتزويد سوريا بما يلزم من منظومات الدفاع الجوي
- السير الذاتية لأبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية
- سياسيون على الشبكات الإجتماعية
- بورصة موسكو تنهي الأسبوع في المنطقة الخضراء
- كأس دوري الأبطال تحط الرحال في كارديف
- مصر .. ضبط مسؤول في الأوقاف يرتشي
- دير شبيغل: الاستخبارات الألمانية تجسست على الشرطة الأوروبية ...
- موهبة التسديد ما بين رونالدو الكبير ورونالدوالصغير

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - بالفيديو .. تفاصيل مؤتمر 18 عائلة لمواجهة -الفشخرة- فى الزواج ببنى سويف