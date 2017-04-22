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2017 / 4 / 22 - ON screen: غادة عبد الرازق تسافر إسكندرية لإستكمال تصوير فيلم -رؤية- مع نضال الشافعي




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - ON screen: غادة عبد الرازق تسافر إسكندرية لإستكمال تصوير فيلم -رؤية- مع نضال الشافعي