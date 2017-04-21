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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - كل يوم جمعة: عمرو أديب يفاجيء سميرة سعيد بفيديو كوميدي لأحد معجبينها
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2017 / 4 / 21 - كل يوم جمعة: عمرو أديب يفاجيء سميرة سعيد بفيديو كوميدي لأحد معجبينها
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - كل يوم جمعة: عمرو أديب يفاجيء سميرة سعيد بفيديو كوميدي لأحد معجبينها