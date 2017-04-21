أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - أخبار حصرية - دورات لتأهيل المرأة مهنياً في ريف #حمص الشمالي










2017 / 4 / 21 - أخبار حصرية - دورات لتأهيل المرأة مهنياً في ريف #حمص الشمالي




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء المرأة


أخبار حصرية - دورات لتأهيل المرأة مهنياً في ريف #حمص الشمالي - نشر قبل 2 ساعة كيف يبدو واقع المرأة العربية في سوق العمل؟ - نشر قبل 5 ساعة فرنسا أمام انتخابات تاريخية..5 يتنافسون على الحكم بينهم امرأة -يمينية متطرفة--تفاصيل - نشر قبل 24 ساعة أخبار الصحة - دراسة: جراحات أقل للنساء في #مناطق_الصراع - 15:23-2017 / 4 / 20 محافظ بورسعيد: المرأة سبب نجاح كلية التمريض - 15:23-2017 / 4 / 20 راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية : ي - 14:23-2017 / 4 / 20 صباح العربية : النساء أكثر عرضة للاكتئاب والرجال اكثر عرضة للانتحار! - 13:21-2017 / 4 / 20 كل يوم: وجود صداع عند المرأة قبل ميعاد الدورة الشهرية - 23:19-2017 / 4 / 19 ليلى علوى : أثناء زيارتها لمستشفى بهية -المرأة مستقبل المجتمع- - 19:21-2017 / 4 / 19 ماريا تيريزا.. أول امرأة تنال إجازة في علم الفلك من جامعة تشيلي - 11:22-2017 / 4 / 19 السعودية: بدانة النساء في الميزان - 18:21-2017 / 4 / 18 تفاعلكم : جرائم القتل والاغتصاب وحالات انتحار في البث المباش - 18:21-2017 / 4 / 18 لقاء مع فدوى شرنان مدربة كرة القدم النسائية بالمغرب - 16:23-2017 / 4 / 18 ست الحسن: -إهمال النظافة الشخصية- يتصدر أسباب دعاوى الخلع بمحاكم الأسرة - 15:21-2017 / 4 / 18 تعدد الزوجات في طائفة -المورمونز- الأميركية - 00:21-2017 / 4 / 18 تحذير أممي: ملايين الاطفال في اليمن خارج مقاعد الدراسة - 22:21-2017 / 4 / 17 BBCHI - Episode 27 - سلام الاطفال بتموت على باب المستشفى والنواب عم سمموا البلد - 21:21-2017 / 4 / 17 Rabat, A safe city free of violence for women and girls - 20:22-2017 / 4 / 17 هل تو?يد الزواج المبكر؟ - 20:20-2017 / 4 / 17 -#راعية-.. جائزة للمرأة المسؤولة - 17:22-2017 / 4 / 17 قوات الشرطة النسائية تتفقد أجواء احتفالات شم النسيم بحدائق المنصورة - 15:21-2017 / 4 / 17 قافلة مساعدات للنازحين من ملكة جمال الشرق الأوسط - 11:20-2017 / 4 / 17 كل يوم: بساطة وتواضع سعاد ماسي .. ورأيها في الزواج - 01:20-2017 / 4 / 17 أخبار عالمية - مشاركة لافتــة للنساء في رياضة الفروسية في #طهران - 10:22-2017 / 4 / 16 كل يوم جمعة: فيديو كوميدي .. رامي عياش سفاح النساء - 00:20-2017 / 4 / 15 إلقاء القبض على طبيبة اتهمت بإجراء عملية ختان الإناث على فتيات قاصرات في ولاية مشيغان - 20:20-2017 / 4 / 14 هل خسرت المرأة جزءا من حريتها في الفن؟ - 15:21-2017 / 4 / 14 «خليفة الانسانية» تقيم حفل الزواج الجماعي لـ 886 شابا وشابة في البحرين - 15:20-2017 / 4 / 14 #USK 13/4/2017 - جريمة إغتصاب رباعية!!! - 21:21-2017 / 4 / 13 مواطنين يتوافدون على السجل المدنى لاستخراج شهادات الميلاد وقسائم الزواج - 21:21-2017 / 4 / 13 لأول مرة بالعراق..مغسلة سيارات للنساء فقط في مدينة السليمانية - 19:22-2017 / 4 / 13 #Stoptherobbery - Equal Pay campaign - 10:31-2017 / 4 / 13 Patricia Arquette calls for equal pay at UN - 10:31-2017 / 4 / 13 Raise your voice for equal pay - 10:31-2017 / 4 / 13 Feminism in times of war and peace - 10:31-2017 / 4 / 13 Feminismo en tiempos de guerra y paz - 10:31-2017 / 4 / 13 كمال يلدو: حينما تضيق بكم الامور فما عليكم إلا بتعدد الزوجات كما تطالب به نائبة عراقية - 10:26-2017 / 4 / 13 أخبار منوعات - لأول مرة بـ #العراق .. مغسلة سيارات للنساء فقط في مدينة #السليمانية - 20:21-2017 / 4 / 12 تفاعلكم : السلطات السعودية تحسم الجدل في قضية الفتاة الهاربة - 19:20-2017 / 4 / 12 بالفيديو..الشرطة النسائية بالشرقية تنقل ناخبة مسنة لمساعدتها للإدلاء بصوتها بلجنة أبوكبير - 14:21-2017 / 4 / 12


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- الخواء العلمي / مازن مرسول محمد
- تلاميذ يسوع بين الصلب والطعن والقتل !! / أبو مريم الشمالي
- الشهيد محمد كرينة: لو تعلم..!! / حسن أحراث
- المحاكمة / صيقع سيف الإسلام
- لَسْتُ نادماً / لقمان منصور
- حمامات السلام / منصور الريكان
- الغربة باب / دعد دريد ثابت
- حنين الفطرة... / يعقوب زامل الربيعي
- ثمرة الجنان / احمد ابو ماجن
- الاسلام /قيم نظرية.... / ماجد امين

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- المغرب يأسف للتصرفات اللاإنسانية للجزائر تجاه المهاجرين السو ...
- قوات أمريكية برية تقتل مساعدا للبغدادي في سوريا
- الملاكم الروسي بوفيتكين يطعن على قرار إيقافه
- لاعب كرة قدم وحيد في قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم
- مجلس النواب الأمريكي سيستجوب مديري FBI وNSA في قضية -التدخلا ...
- مقتل قيادي بتنظيم -بيت المقدس- في سيناء
- السيسي إلى السعودية الأحد لعقد قمة مع الملك سلمان
- غوغل تطور تطبيقاتها لتحسين جودة تصوير الفيديو
- اللجنة الدولية المستقلة: لا اثباتات حتى الآن على مسؤولية دمش ...
- البريطانية داوني بطلة لأوروبا بالجمباز

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - أخبار حصرية - دورات لتأهيل المرأة مهنياً في ريف #حمص الشمالي