أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - فرنسا: التكنولوجيا الرقمية تساند مرشح -إلى الأمام- في حملته الانتخابية










2017 / 4 / 21 - فرنسا: التكنولوجيا الرقمية تساند مرشح -إلى الأمام- في حملته الانتخابية




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


انطلاق «مهرجان الطبول» من شارع المعز بمشاركة 20 دولة - نشر قبل 23 دقيقة فرنسا: التكنولوجيا الرقمية تساند مرشح -إلى الأمام- في حملته الانتخابية - نشر قبل 2 ساعة أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!! - نشر قبل 5 ساعة ...كيف يمكن القضاء على الفضاءات العشوائية المخصصة للأطف - نشر قبل 5 ساعة حازم إمام عن «كوبر»: «ميزته ان عارف حجم الاعب الطبيعي» - نشر قبل 6 ساعة هذا الصباح-غوغل إيرث يحصل على تحديث كبير - نشر قبل 8 ساعة أهلا بكم في صحراء حسياء..أهالي الفوعة وكفريا يكتشفون قيمتهم الحقيقية عند النظام - نشر قبل 10 ساعة محمية وادي الريان قبلة عشاق الطبيعة بالفيوم - نشر قبل 16 ساعة 1380 مشروعاً في مسابقة -بالعلوم نفكر- - نشر قبل 17 ساعة إمبراطورية فيسبوك تزحف إلى الواقع الافتراضي - نشر قبل 22 ساعة أخبار التكنلوجيا - #فيسبوك يطمح للتحكم في الكمبيوتر بالدماغ فقط - 21:22-2017 / 4 / 20 تفاعلكم : 25 سؤالا مع اخصائية التجميل حنان النجادة - 19:20-2017 / 4 / 20 ما علاقة التلوث بأمراض القلب؟ - 18:21-2017 / 4 / 20 ست الحسن - زيارة ليلى علوي إلى مستشفي بهية لدعم مريضات سرطان الثدي - 15:21-2017 / 4 / 20 20-4-2017 | قريبا على فيسبوك .. التواصل باستخدام العقول فقط .. وعناوين أخرى في #جولة_الصحافة - 10:22-2017 / 4 / 20 إطلاق صاروخ سويوز الناقل من بايكونور لمحطة الفضاء الدولية - 10:21-2017 / 4 / 20 بث مباشر.. انطلاق مركبة الفضاء سويوز إلى محطة الفضاء الدولية - 09:20-2017 / 4 / 20 برنامج #نجوم_بلا_حدود - نجوم على مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون. - 06:21-2017 / 4 / 20 -بالعلوم نفكر- من أكثر الوسوم انتشارا على تويتر - 02:21-2017 / 4 / 20 هل أصدقاء فيسبوك أصدقاء حقيقيون؟ - 01:21-2017 / 4 / 20 جهاز ذكي محمول يقيس حاجة الجسم من الفيتامينات - 01:21-2017 / 4 / 20 كل يوم - أعراض الصداع النصفي وكيفية التعرف عليه وعلاجه - 00:19-2017 / 4 / 20 كل يوم - د. هاني عارف: مش شرط الصداع النصفي انه يصيب نصف الرأس - 23:20-2017 / 4 / 19 كل يوم - د. محمود السماع: الجيوب الأنفية لا تشكل سوى 5 % فقط من الصداع النصفي - 23:20-2017 / 4 / 19 كل يوم: تعرف إيه هو الصداع النصفي ؟ - 23:20-2017 / 4 / 19 كل يوم - د. شيري نبيل: المواد الحافظة والجبن المخمرة سبب رئيسي في الصداع النصفي - 23:20-2017 / 4 / 19 كل يوم - د. ماجدة فهمي: ليس بالضرورة الصداع النصفي ناتج عن مرض عضوى وربما يكون نفسي - 23:19-2017 / 4 / 19 أخبار صحة - تقنية جديدة لتركيب -مسامير الأسنان- بعد الخلع مباشرة - 20:22-2017 / 4 / 19 الطب البيطرى بالبحيرة : تحصين 641 ألف رأس ماشية ضد الحمة القلاعية و27تحصين ألف طائر - 19:21-2017 / 4 / 19 Bte7la El Hayet - Episode 310 - فقرة الطبخ الأرمني مع الشيف شادي ناصيف - 18:21-2017 / 4 / 19 ليلى علوى تزور مرضى سرطان الثدى بمستشفى بهية - 18:21-2017 / 4 / 19 مساع كويتية لتعزيز القطاع الصناعي وتنويع إيرادات البلاد - 17:21-2017 / 4 / 19 وسائل التواصل الاجتماعي... حصان المعركة الانتخابية في الجزائر - 17:21-2017 / 4 / 19 عمر الطبطبائي: تقدمت بإقتراح بقانون لوضع ضوابط للإيجار بالسكن الخاص فإيجاراتنا أصبحت الأعلى بالعالم - 16:20-2017 / 4 / 19 وصول الغواصة الألمانية -تايب 1400/209- المياه الإقليمية - 13:22-2017 / 4 / 19 هذا الصباح-نيبال.. سحر الطبيعة ووجهات سياحية - 12:21-2017 / 4 / 19 هذا الصباح-لمرضى الربو.. جهاز يكفيهم مؤونة التلوث - 12:21-2017 / 4 / 19 صباح العربية: كيف تختار نظارتك الطبية؟ - 11:21-2017 / 4 / 19 ناسا: كويكب كبير يمر بالقرب من الأرض الأربعاء - 09:22-2017 / 4 / 19 القاتل وناشر جريمته على فايسبوك ينتحر باطلاق النار على نفسه - 21:21-2017 / 4 / 18


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- الخواء العلمي / مازن مرسول محمد
- تلاميذ يسوع بين الصلب والطعن والقتل !! / أبو مريم الشمالي
- الشهيد محمد كرينة: لو تعلم..!! / حسن أحراث
- المحاكمة / صيقع سيف الإسلام
- لَسْتُ نادماً / لقمان منصور
- حمامات السلام / منصور الريكان
- الغربة باب / دعد دريد ثابت
- حنين الفطرة... / يعقوب زامل الربيعي
- ثمرة الجنان / احمد ابو ماجن
- الاسلام /قيم نظرية.... / ماجد امين

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- المغرب يأسف للتصرفات اللاإنسانية للجزائر تجاه المهاجرين السو ...
- قوات أمريكية برية تقتل مساعدا للبغدادي في سوريا
- الملاكم الروسي بوفيتكين يطعن على قرار إيقافه
- لاعب كرة قدم وحيد في قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم
- مجلس النواب الأمريكي سيستجوب مديري FBI وNSA في قضية -التدخلا ...
- مقتل قيادي بتنظيم -بيت المقدس- في سيناء
- السيسي إلى السعودية الأحد لعقد قمة مع الملك سلمان
- غوغل تطور تطبيقاتها لتحسين جودة تصوير الفيديو
- اللجنة الدولية المستقلة: لا اثباتات حتى الآن على مسؤولية دمش ...
- البريطانية داوني بطلة لأوروبا بالجمباز

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - فرنسا: التكنولوجيا الرقمية تساند مرشح -إلى الأمام- في حملته الانتخابية