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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تقدم أقصى ما يمكن في قضية الأسرى
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2017 / 4 / 21 - رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تقدم أقصى ما يمكن في قضية الأسرى
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تقدم أقصى ما يمكن في قضية الأسرى