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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - أطفال نابلس يشاركون بمسيرة تضامنية مع الأسرى
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2017 / 4 / 21 - أطفال نابلس يشاركون بمسيرة تضامنية مع الأسرى
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - أطفال نابلس يشاركون بمسيرة تضامنية مع الأسرى