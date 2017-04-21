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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - معاناة صغار المزارعين من أعمال الحصاد اليدوى وضعف الامكانيات بالوادى الجديد
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2017 / 4 / 21 - معاناة صغار المزارعين من أعمال الحصاد اليدوى وضعف الامكانيات بالوادى الجديد
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - معاناة صغار المزارعين من أعمال الحصاد اليدوى وضعف الامكانيات بالوادى الجديد