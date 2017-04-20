أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - تعرف على شروط استلام القمح من المزارعين










2017 / 4 / 20 - تعرف على شروط استلام القمح من المزارعين




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العمال


تعرف على شروط استلام القمح من المزارعين - نشر قبل 4 ساعة كل يوم - فقرة الفكر الديني .. تطهير النفس والتعامل بسلوكيات الدين مع د. سعد الدين الهلالي - نشر قبل 9 ساعة النائب ابوصعيليك كل القوانين الاقتصادية وكل جهود الاصلاح ستذهب سودا اذا لم يتم التعامل بجدية - نشر قبل 21 ساعة السجون الإسرائيلية: الاحتجاج بالإضراب عن الطعام - نشر قبل 24 ساعة النائب ياغي بعض موظفي الدولة مهما اختلفت مناصبهم يتعاملون مع المال العام كالبقرة الحلوب - 02:20-2017 / 4 / 19 كيف تعاملت السلطات الإسرائيلية مع إضراب الأسرى الفلسطينيين؟ - 16:24-2017 / 4 / 18 مظاهرات في تركيا احتجاجا على نتائج ومجريات الاستفتاء - 14:22-2017 / 4 / 18 هل يخدم الإضراب عن الطعام شعبية مروان البرغوثي؟ - 13:22-2017 / 4 / 18 هذا الصباح- التأمين الصحي.. ما الذي يجب أن تعرفه؟ - 11:21-2017 / 4 / 18 جدول زمني لأبرز الإضرابات في سجون الاحتلال - 22:21-2017 / 4 / 17 نقل مروان البرغوثي للسجن الانفرادي بعد إضراب الأسرى - 20:21-2017 / 4 / 17 إلى أي مدى تضغط الإضرابات الفلسطينية على السلطات الإسرائيلية؟ - 16:22-2017 / 4 / 17 معتقلو القدس ينضمون لإضراب الأسرى - 16:21-2017 / 4 / 17 الأسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام - 16:21-2017 / 4 / 17 اشتباكات في بيت لحم تضامنا مع إضراب الأسرى الفلسطينيين - 14:20-2017 / 4 / 17 في يوم الأسير الفلسطيني.. إضراب مفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية - 12:22-2017 / 4 / 17 تسريح أكثر من 70 % من عمال القطاع - 21:20-2017 / 4 / 16 الباعة الجائلون يسيطرون علي سور مترو حدائق المعادي - 18:22-2017 / 4 / 16 وقفة لـ -نساء آذار- في واشنطن احتجاجا على العنف ضد السوريين - 11:20-2017 / 4 / 16 تكرار محاولات انتحار الخادمات بين سوء معاملة الكفيل وجهود السلطات لضمان حقوق العمالة الأجنبية - 20:20-2017 / 4 / 15 رئيس المركزى للتنظيم والإدارة: الجهاز الادارى للدولة مكتظ بالموظفين - 17:22-2017 / 4 / 13 الأسباب والمطالب وراء الإضراب العام في تطاوين التونسية - 12:22-2017 / 4 / 13 ا?مهات بحرينيات ينظمن سوقاً خيرياً لصالح الا?م العاملة - 10:28-2017 / 4 / 13 متطوعون يوزعون وجبات على مهاجرين مشردين في شمال فرنسا بعد احترق مخيمهم - 18:22-2017 / 4 / 12 «النقابات المهنية» تؤيد خطوات السيسي لمكافحة الإرهاب والتطرف - 18:21-2017 / 4 / 12 متضررون يحتجون على الإضراب العام في غويانا - 16:22-2017 / 4 / 12 بالفيديو.. سامح الصريطى: النقابات المهنية عليها دور حقيقى لمحاربة الإرهاب - 16:21-2017 / 4 / 12 محاربة الارهاب,مواجهة الارهاب, السيسى,سامح الصريطى,نقابة الصحفيين - 16:21-2017 / 4 / 12 تونس: تحت شعار -لا تراجع- استمرار الإضراب العام في تطاوين - 13:22-2017 / 4 / 12 المغرب.. هل ستلبي زيارة وزير الداخلية مطالب المحتجين في الحسيمة؟ - 13:22-2017 / 4 / 12 هذا الصباح-مبادرة للعناية بالأطفال المشردين ورعايتهم - 13:21-2017 / 4 / 12 إضراب عام في تطاوين جنوب تونس تنديدا بالتهميش - 08:20-2017 / 4 / 12 -حمدان - شاب سيناوى قهر البطالة بفن الحرف - 23:21-2017 / 4 / 11 «الخدمات النقابية»: قانون العمل «متعسف» ولم يخضع للحوار المجتمعي - 14:21-2017 / 4 / 11 الفقر والبطالة يسيطران على مخيمات اللجوء الفلسطينية في لبنان - 10:20-2017 / 4 / 11 لبنان: نسبة البطالة تتخطى الـ30% بين الشباب - 19:22-2017 / 4 / 10 تعاون بين بنك الإسكندرية ومنظمة العمل لتوفير 1200 فرصة عمل بالصعيد - 15:22-2017 / 4 / 10 عمالة الأطفال في دمياط.. مخاطر صحية وتحرش ومخدرات - 16:21-2017 / 4 / 9 البورصة تحتفل بـ-يوم اليتيم- بحضور سحر نصر.. وتبرع العاملين بـ500 ألف جنيه - 13:22-2017 / 4 / 9 مظاهرة لموظفي السلطة بغزة احتجاجا على اقتطاع الرواتب - 21:21-2017 / 4 / 8


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- العنف في التاريخ العراقي قديمًا وحديثًا / سارة طالب السهيل
- الحياةُ كالصَّبَّار / ماجد ع محمد
- إبن (..............) / نوفل الصافي
- ما جدوى أن تزرع ورد الليلك ؟ / فارس حميد أمانة
- رجلان وامرأة / امل كاظم الطائي
- ما سرتناقض الإسلاميين بين سلوكهم وأفكارهم؟ / طلعت رضوان
- من تجاربى الشخصية مع الدين 1 / زاهر زمان
- 75 المرأة في القرآن 8/8 / ضياء الشكرجي
- بيان للإفراج الفوري عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الفديسة آرين ميركان 10 / 11 / بابلو سعيدة

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- شهود عيان على تفجير الراشدين يتحدثون عن الطريقة التي استدرج ...
- أردوغان: سياسة إيران الفارسية تؤلمنا.. ولن نسمح باقتطاع أجزا ...
- أولى تداعيات القيود الأمريكية على عملاق الطيران الخليجي
- حاملة الطائرات -Carl Vinson- تسير أثناء نومها!
- أيرولت يعد بتقديم أدلة على استخدام حكومة الأسد أسلحة كيميائي ...
- مرشح للرئاسة الفرنسية: بشار الأسد ليس شيطانا
- ماذا تعرف عن استخدامات الملح؟
- ما تفسير العري في الأماكن العامة؟
- أحدث موضة: كيف تخلدين كعكة زفافك للأبد؟
- كيف أعرف أن طفلي مستعد للأطعمة الصلبة؟

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - تعرف على شروط استلام القمح من المزارعين