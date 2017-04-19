أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - أخبار عالمية - ألمانيا: زيادة كبيرة في عدد الأطفال الفقراء بسبب أزمة الـ #لاجئين










2017 / 4 / 19 - أخبار عالمية - ألمانيا: زيادة كبيرة في عدد الأطفال الفقراء بسبب أزمة الـ #لاجئين




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء اليسار


أخبار عالمية - ألمانيا: زيادة كبيرة في عدد الأطفال الفقراء بسبب أزمة الـ #لاجئين - نشر قبل 2 ساعة تاريخ الشيوعيين في العراق من هم المؤسسين للحزب الشيوعي العراقي بشهادة حميد مجيد موسى - نشر قبل 2 ساعة مسيرات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين تتحول إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - نشر قبل 3 ساعة لقاء الاستاذ حميد مجيد موسى على قناة العراقية بخصوص تاريخ الحزب الشيوعي العراقي الحلقة الاولى - نشر قبل 18 ساعة حمة الهمامي.. الجبهة الشعبية بتونس تدين -عربدة ترامب- بعد ضرب سوريا - نشر قبل 24 ساعة «خالد علي»: الدولة اللي مش بتحترم أحكامها بتدعو الناس للفوضى - 13:21-2017 / 4 / 18 فرنسا: تجمع انتخابي ضخم لمرشح أقصى اليسار في مدينة تولوز - 11:22-2017 / 4 / 18 لقاء الدكتور علي الرفيعي على قناة الحرة بخصوص الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي والوضع السياسي - 22:19-2017 / 4 / 17 مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين في يوم الأسير الفلسطيني - 18:21-2017 / 4 / 17 كل يوم - الأحد 16 إبريل 2017 - الحلقة كاملة - 02:19-2017 / 4 / 17 كل يوم .. الأحد 16 أبريل 2017 .. الجزء الأول - 23:19-2017 / 4 / 16 ست الحسن - حلقة الأحد 16 إبريل 2017 - 17:20-2017 / 4 / 16 بالفيديو.. بروتوكول تعاون بين التموين والأوقاف لتوزيع سلع رمضان على الفقراء - 12:21-2017 / 4 / 16 لماذا تؤيد إلغاء الرأسمالية؟ Why would you abolish markets1 مايكل ألبرت - 13:19-2017 / 4 / 15 هل الرأسمالية جزء من الطبيعة البشرية..؟ مايكل ألبرت - 12:19-2017 / 4 / 15 تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في فنزويلا وارتفاع حصيلة القتلى - 17:22-2017 / 4 / 14 حمة الهمامي يتحفظ على طريقة تحديد موعد الانتخابات البلدية في تونس - 13:21-2017 / 4 / 13 تونس.. جبهة الانقاذ والتقدم.. هل تنجح في لم -شتات المعارضة؟ - 12:22-2017 / 4 / 13 محاضرة حول تاريخ حزب اتحاد الشعب بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيسه - 10:31-2017 / 4 / 13 ماذا تحقق في الجولة الرابعة من جنيف3 وماذا عن الخامسة؟ - 10:31-2017 / 4 / 13 مؤتمر صحفي لوفد منصة موسكو 25/03/2017 - 10:31-2017 / 4 / 13 لقاء د.قدري جميل على قناة روسيا اليوم 25/03/2017 - 10:31-2017 / 4 / 13 حوار د.قدري جميل مع إذاعة شام FM ضمن المسائية 25/03/2017 - 10:31-2017 / 4 / 13 مؤتمر صحفي لوفد منصة موسكو للمعارضة السورية في جنيف 28/03/2017 - 10:31-2017 / 4 / 13 حوار د.قدري جميل مع إذاعة ميلودي 29/03/2017 - 10:31-2017 / 4 / 13 مؤتمر صحفي لوفد منصة موسكو للمعارضة السورية في جنيف 30/03/2017 - 10:31-2017 / 4 / 13 ما هو مقترح منصة موسكو 2X4؟ - 10:31-2017 / 4 / 13 لقاء د.قدري جميل على قناة الميادين31/03/2017 - 10:30-2017 / 4 / 13 مؤتمر صحفي د.قدري جميل في موسكو 04/04/2017 - 10:30-2017 / 4 / 13 Jobstown Not Guilty: defend the right to protest - 10:29-2017 / 4 / 13 حميد مجيد موسى يتحدث عن ما ميز موقف الشيوعيين عن قوى المعارضة قبيل سقوط النظام الدكتاتوري - 10:29-2017 / 4 / 13 كمال يلدو: عن واقع محافظة ذي قار وشبابها مع الناشط السياسي نصير باقر أمير (نصير اليساري) - 10:26-2017 / 4 / 13 زياد الأخضر يرحب بالوفود المشاركة في اللقاء اليساري العربي - 10:26-2017 / 4 / 13 كلمة مراون عبد العال في اللقاء اليساري العربي الثامن - 10:26-2017 / 4 / 13 كلمة الدكتور خالد حدادة في اللقاء اليساري العربي الثامن - 10:26-2017 / 4 / 13 1- جانب من الحوار المفتوح مع قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – مصر – رزكار عقراوي و بيان صالح - 10:26-2017 / 4 / 13 2- جانب من الحوار المفتوح مع قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – مصر – رزكار عقراوي و بيان صالح - 10:26-2017 / 4 / 13 2- جانب من اللقاء المفتوح مع رزكار عقراوي حول اليسار الالكتروني ومؤسسة الحوار المتمدن - 10:26-2017 / 4 / 13 1- جانب من اللقاء المفتوح مع رزكار عقراوي حول اليسار الالكتروني ومؤسسة الحوار المتمدن - 10:26-2017 / 4 / 13 3 - جانب من اللقاء المفتوح مع رزكار عقراوي حول اليسار الالكتروني ومؤسسة الحوار المتمدن - 10:26-2017 / 4 / 13


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- نشيد الانشاد بين الجنس والرضاعة روحيا !! / أبو مريم الشمالي
- خطوة مفترضة للحكومة ..! / حيدرعاشور
- رقص رقص رقص / آرام كربيت
- همسات فكر(142) هل يمكن محاربة الفساد بآلفساد؟ / عزيز الخرزجي
- المنزل السعيد / صيقع سيف الإسلام
- ايها القائد المقيد .. إمتلك الشجاعة / محمد علي مزهر شعبان
- ثورة اكتوبر لن تموت / مازغ محمد مولود
- إحذروا تجربة انتفاضة عام 2000م / محمود فنون
- البصرة.. هل تزيل خرابها وتستعيد جمالها ؟؟؟ / خزعل اللامي
- الانسان و المقدس .....قراءة في كتاب - روجيه كايوا / نورالدين النصيري

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- مسؤول مغربي يهاجم فنزويلا: نظام جوّع شعبه.. وأطفاله يبحثون ع ...
- أردوغان لـCNN: في كرة القدم.. المهم الفوز ليس فارق الأهداف
- التليدي: العثماني لم يخبر أعضاء اللجنة بأي تفاصيل
- ما قاله العثماني في أول مجلس حكومي يترأسه (فيديو)
- هل هي "ريمونتادا" جديدة لبرشلونة أم أن ليوفنتوس رأ ...
- محمد علوش يكتب لوكالة أنباء العمال العرب من رام الله :اتحاد ...
- فايسبوك يبدأ تطوير خاصية التواصل بالعقول فقط
- انتخابات الجزائر.. الأحزاب الـ5 حجبت الصورة أم المرأة؟
- الصندوق الاحتياطي الروسي نبع لن ينضب في 2017
- أكبر أحزاب المعارضة التركية يهدد بالانسحاب من البرلمان

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - أخبار عالمية - ألمانيا: زيادة كبيرة في عدد الأطفال الفقراء بسبب أزمة الـ #لاجئين