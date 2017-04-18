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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - ما أسباب رفض السلطات الإسرائيلية مطالب الأسرى المضربين عن الطعام؟
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2017 / 4 / 18 - ما أسباب رفض السلطات الإسرائيلية مطالب الأسرى المضربين عن الطعام؟
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - ما أسباب رفض السلطات الإسرائيلية مطالب الأسرى المضربين عن الطعام؟