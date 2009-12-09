أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - بتقنية 360 درجة.. تدريب فريق -خيمكي- الروسي لكرة السلة










2017 / 4 / 18 - بتقنية 360 درجة.. تدريب فريق -خيمكي- الروسي لكرة السلة




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الرياضة


أخبار حصرية - أول بطولة كروية في #الموصل بعد إنقطاع لثلاث سنوات - نشر قبل 8 ساعة توقعات الشارع في مباراة «ريال مدريد وبايرن ميونيخ» - نشر قبل 9 ساعة السباحة بعمق 14 طابقا - نشر قبل 10 ساعة بتقنية 360 درجة.. تدريب فريق -خيمكي- الروسي لكرة السلة - نشر قبل 11 ساعة بالفيديو.. اتحاد الكرة يسدل الستار على أزمة الزمالك والمقاصة.. ولكن - نشر قبل 14 ساعة بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.. نسخة تاسعة ونجاح غير مسبوق - نشر قبل 18 ساعة Ninja Warrior: محمود محمد فؤاد من مصر .. رياضة من نوع خاص - 21:20-2017 / 4 / 17 غيزيلا بوليدو ـ أعجوبة رياضة -كايت سيرف- | يوروماكس - 20:22-2017 / 4 / 17 تأسيس فريق نسوي لكرة القدم ببلدة وزان المغربية - 18:21-2017 / 4 / 17 الأطفال يحولون نافورة حديقة الأزهر لحمام سباحة.. والأهالى: سيبوهم يلعبوا - 15:21-2017 / 4 / 17 مانشستر يونايتد يهزم ضيفه تشلسي - 12:21-2017 / 4 / 17 تظاهرة يقودها نجوم الكرة العراقية امام الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب سؤء النتائج - 22:19-2017 / 4 / 15 المصري تريند| #نور_الشربيني: «اتنين بطولة عالم وسنها 21 سنة بس» - 17:21-2017 / 4 / 15 مشاهد من ملعب -قازان أرينا- الذي يستضيف مباريات كأس القارات وكأس العالم - 16:20-2017 / 4 / 15 أخبار رياضية - للمرة الأولى تشارك نساء إيرانيات في #ماراثون #طهران - 21:21-2017 / 4 / 14 -صقور حزما- أول فريق مقدسي في رياضة الكونغ فو - 19:21-2017 / 4 / 14 أعمال عنف وشغب تسبق مباراة بطولة -أوروبا ليغ- في ليون - 17:22-2017 / 4 / 14 المرصد السوري: خطأ في التنسيق أدى إلى مقتل 18 مقاتلا على جبهة الطبقة - 13:21-2017 / 4 / 14 لقاء الكابتن احمد راضي على قناة الشرقية بخصوص المظاهرة ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم - 22:19-2017 / 4 / 13 لقاء الكابتن سميركاظم على قناة الشرقية بخصوص المظاهرة ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم - 22:19-2017 / 4 / 13 المصري تريند| #ليلة_الأبطال: «بدون نوير كانت ستكون مهزلة» - 18:21-2017 / 4 / 13 أسامة الدراجي ،، الترشح الى الدور القادم ثم الاهتمام بالبطولة - 10:30-2017 / 4 / 13 بلدة غور فيفا: أسر فقدت الأمل وتنتظر المجهول - 10:28-2017 / 4 / 13 أخبار عالمية - أعلن #الإتحاد_الأوروبي لكرة القدم تعزيز الإجراءات الأمنية في مباريات #أبطال_أوروبا - 17:22-2017 / 4 / 12 بالفيديو.. وزيرة التضامن لمصابى التفجيرات الإرهابية: أنتم أبطال مصر - 13:21-2017 / 4 / 12 أخبار رياضة - الشرطة الألمانية: سبب #هجوم دورتموند لا يزال غير واضح - 10:21-2017 / 4 / 12 صحتك .. فوائد ممارسة الرياضة صباحا - 09:20-2017 / 4 / 12 أخبار عربية وعالمية - دوري أبطال أوروبا: جريح في إنفجار قرب حافلة فريق #دورتموند - 00:21-2017 / 4 / 12 سعوديات يبتكرن مقاعد لملاعب كأس العالم 2022 - 13:23-2017 / 4 / 11 Ninja Warrior: المتسابق هشام محمود من مصر .. الرياضة ملهاش سن - 22:22-2017 / 4 / 10 الفرق بين كرة القدم و Ninja Warrior من وجهة نظر محمد بركات - 21:20-2017 / 4 / 10 بطولة للعبة البلوت في السعودية وهذه قوانينها - 19:21-2017 / 4 / 10 الجزيرة هذا الصباح-البطولة الدولية الرابعة للمناظرات - 13:21-2017 / 4 / 10 #إسأل_نجوم_الآن | كيف يمكن ممارسة #الرياضة في المنزل بإتباع السوشيال ميديا؟ فهد قصاص يجيب - 12:22-2017 / 4 / 10 «ماراثون رياضي» للدراجات والجري بالسويس احتفالا بيوم الوفاء - 18:21-2017 / 4 / 8 -بزكشي- رياضة حافظت على شعبيتها رغم الحروب - 18:21-2017 / 4 / 8 بالفيديو.. إنطلاق ماراثون دراجات وجرى فى يوم الوفاء بالسويس - 15:21-2017 / 4 / 8 الجلسة الختامية لـ«برلمان الطلائع» بحضور وزير الشباب والرياضة - 15:21-2017 / 4 / 8 رئيس نادى سموحة: الرياضة هى الطريق للقضاء على الإرهاب - 03:20-2017 / 4 / 8 أول بطولة للبولو فى الإسكندرية برعاية مجموعة مارسيليا - 02:22-2017 / 4 / 8


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- يا زمان..! / طالب الجليلي
- رسالة من فوق الذكرى / عباس علي العلي
- المخرجه السينمائيه الإيرانيه سميره مخملباف / ميسون البياتي
- بُراق الله.. / محمد الزهراوي أبو نوفل
- مقدمات تأثيث نظري لتمييز الشعر الحر عن قصيدة النثر لاحقا / سعد محمد مهدي غلام
- حكايات من الواقع / ناس حدهوم أحمد
- واعرف شروقك من شحوبك / جبار عودة الخطاط
- عاصفة الحزم نصراً بطعم العسل ونكهة الحنضل / خليل الرفاعي
- شم النسيم والإعلام المأجور ! / حميد طولست
- ماذا قالت مصرُ للمصريين أبناء الحياة؟ / فاطمة ناعوت

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- -جزر سحرية- على قمر زحل.. ماذا اكتشف العلماء؟
- في تكساس.. شاهد -مسبح الرعب- (فيديو)
- الأيزيديون يحتفلون بعيد رأس السنة في شمال العراق
- رونالدو يتخطى حاجز 100 هدف في دوري أبطال أوروبا
- ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني بعد الإعلان عن إجراء انتخابات م ...
- المصريون وإعلان -حالة الطوارئ-
- تركيا | معركة الاستفتاء... لم تنتهِ
- لقاء -أصوات نسائية- يجمع روائيات من أفريقيا بالرباط
- الملتقى الدولي لقصيدة النثر بمراكش يحتفي بسركون بولس
- بسبب التهاب رئوي.. جورج بوش الأب في المستشفى مجددا

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - بتقنية 360 درجة.. تدريب فريق -خيمكي- الروسي لكرة السلة