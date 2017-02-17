أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - تعرف على شخصية المرأة من وضع ساقيها










2017 / 2 / 17 - تعرف على شخصية المرأة من وضع ساقيها




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء المرأة


تعرف على شخصية المرأة من وضع ساقيها - نشر قبل 1 ساعة تعرف على شخصية المرأة من وضع ساقيها - نشر قبل 7 ساعة فى الذكرى الأولى لرحيل -الأستاذ- هيكل.. مدافن الأسرة -لم يحضر أحد- - نشر قبل 9 ساعة شهادات لبعض ضحايا التعذيب بالوكالة في المعتقلات العربية - 19:22-2017 / 2 / 16 أخبار حصرية - ممرضة سابقة عند داعش: التنظيم لادين له ولايمثل الاسلام - 19:21-2017 / 2 / 16 توقيف امرأة ثانية يشتبه بضلوعها في اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية - 13:21-2017 / 2 / 16 مجزرة جديدة في اليمن بحق النساء والأطفال - 12:20-2017 / 2 / 16 اسبانيا: اعتقال رجل وامرأة يشتبه في صلتهما بداعش - 20:21-2017 / 2 / 15 أشهر 10 طرق للتعذيب في المعتقلات العربية - 19:22-2017 / 2 / 15 كلارا فلات ..المرأة التي تقود 30 ألف عسكري - 19:22-2017 / 2 / 15 اعتقال امرأة على صلة بمقتل كيم يونغ نام في ماليزيا - 19:21-2017 / 2 / 15 الحكومة النمساوية تسعى لحظر الحجاب داخل مؤسساتها! - مهجركوم - 22:20-2017 / 2 / 14 Nharkom Said - 14/2/2017 - نهاركم سعيد - مكانة المرأة في الشأن العام?‎ - 12:21-2017 / 2 / 14 التغيرات التي تحدث للمرأة بعد سن الأربعين - 17:21-2017 / 2 / 13 بنغلادش: -لن نستقبل إلا النساء والأطفال من الروهينغا- - 12:22-2017 / 2 / 13 أعمال شغب على هامش مظاهرة شمال باريس للتنديد باغتصاب شرطي لشاب أسود - 10:21-2017 / 2 / 13 ست الحسن: الخلاف بين الأهل والأبناء على العروسة أو العريس وما هي وجهة نظرة الأسرة ؟ - 16:20-2017 / 2 / 12 -الأورمان-: حرصنا على المشاركة فى تأهيل المقبلين على الزواج - 15:21-2017 / 2 / 12 أمين الفتوى: استقبلنا 100 مشترك فى دورة تأهيل المقبلين على الزواج - 14:21-2017 / 2 / 12 مفتى الجمهورية: يجب تعميم دورات تأهيل وتدريب المقبلين على الزواج - 14:21-2017 / 2 / 12 هذا الصباح- نموذج لتفوق المرأة اليمنية علميا - 10:21-2017 / 2 / 12 السودان.. مواليد الزواج المختلط ضحايا الانفصال - 00:21-2017 / 2 / 12 المرأة الأكثر بدانة في العالم تصل من مصر إلى الهند لتلقي العلاج وإجراء عملية جراحية - 16:21-2017 / 2 / 11 ناشطات يطلقن مبادرة -اتكلمي- تصديا لرفض البرلمان تمرير قانون يدين العنف الأسري - 18:20-2017 / 2 / 10 المرأة والتعبير عن المشاعر: السيدات العربيات وحرية الكلمة - 17:21-2017 / 2 / 10 هذا الصباح-التغذية خلال فترة الحمل - 13:21-2017 / 2 / 10 مشاركة بارزة للمرأة السعودية خلال فعاليات مهرجان الجنادرية التراثي - 04:20-2017 / 2 / 10 ماذا يحدث لجسد المرأة عند قيامها بالعادة السرية؟ | شباب توك - 13:21-2017 / 2 / 9 علياء جاد: -هذه هي المفاهيم الخاطئة عن الختان- | شباب توك - 13:21-2017 / 2 / 9 علياء جاد: -الختان يجعل الحياة الجنسية للمرأة مرتبطة بالخوف- | شباب توك - 13:21-2017 / 2 / 9 بالفيديو.. هالة صدقى: قبلت فيلم -اخر ديك فى مصر- للدفاع عن المرأة وكنت متخوفة من مشاركة محمد رمضان - 19:21-2017 / 2 / 8 هل نمارس الجنس بشكل صحي؟ | شباب توك - 20:21-2017 / 2 / 7 What is Gender Responsive Budgeting - 20:21-2017 / 2 / 7 ست الحسن: آراء الفتيات في الشارع المصري في كورسات الأنوثة - 16:20-2017 / 2 / 7 ست الحسن: هل تعتقد أن الأنوثة من الممكن أن تدرس؟ - 16:20-2017 / 2 / 7 للقصة بقية-المعتقلات السوريات.. بين إجرام النظام ونبذ المجتمع - 15:21-2017 / 2 / 7 -ختان الإناث- تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.. أقسى درجات العنف ضد المرأة وينتهك إنسانيتها - 15:20-2017 / 2 / 7 200 مليون امرأة على مستوى العالم..اليوم العالمي لـ«مناهضة ختان الإناث» - 14:20-2017 / 2 / 7 وزير الثقافة: التصوير الصحفى أصبح للفتيات بعد أن كان للرجال فقط - 01:21-2017 / 2 / 7 امرأة فرنسية أخطر من ترامب تخطط لحكم فرنسا..شاهد ماذا ستفعل لو فازت بالرئاسة-تفاصيل - 22:20-2017 / 2 / 6


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الشاعر عبد اللطيف شاكير يكتب قصيدة - لمن الشعر اليوم ؟ - / المركز المغربي للفكر والإبداع
- ورقة فارغة / علي غازي جواد
- أجراسٌ تائهة / رائدة جرجيس
- الغريب / صفوت فوزى
- ثلاث صور للتاريخ / مصطفى حسين السنجاري
- ماذا لو أجبر ترامب المسلمين في اميركا اعتناق المسيحية ودفع ا ... / جوزيف شلال
- هل يصح بذل الزوجة في الطلاق الخلعي (الاختياري) إذا كانت قاصر ... / سالم روضان الموسوي
- رغم نفور ترامب من اوباما، سينفذ مشروعه لشرق اوسط جديد بثوب ج ... / ميشيل حنا الحاج
- تصريح وزير الدفاع الامريكي جعجعة فارغة . / حمزه الجناحي
- لا عقل مع الايمان المطلق ..قوة التدين تطيح بقوة العقل / مصطفى العمري

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- معرض الدار البيضاء.. -حكايات من أفريقيا- و-أسماء فوق البوديو ...
- رئيس فيسبوك يحذر من تغير الفكر العالمي
- دراسة:الآباء لا يسلمون من الاكتئاب أثناء الحمل وبعده
- عنصر في داعش اغتصب مائتين من الأقليات وقتل خمسمائة من الأها ...
- تركيز على حلف الناتو في افتتاح مؤتمر الأمن بميونخ
- قتيل وعديد الجرحى بسبب انفجار سيارة مفخخة في تركيا
- قتيل وعديد الجرحى بسبب انفجار سيارة مفخخة في تركيا
- من النجف دخل حياتي ماركس / حسين مروة
- هل يضع المؤتمر الثاني لحزب -بوديموس- الإسباني حدّا للصراعات ...
- «هنية»: صراعنا مع الاحتلال حول المسجد الأقصى والهوية الفلسطي ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - تعرف على شخصية المرأة من وضع ساقيها