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2017 / 2 / 17 - أردوغان ينفي تعارض العلمانية مع الإسلام




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - أردوغان ينفي تعارض العلمانية مع الإسلام