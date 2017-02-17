أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ في كوريا الجنوبية










2017 / 2 / 17 - اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ في كوريا الجنوبية




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ في كوريا الجنوبية - نشر قبل 1 ساعة كندا تسجل تزايدًا في أعداد المهاجرين الواصلين إليها من الولايات المتحدة - نشر قبل 8 ساعة تعهد روسي بوقف الغارات والمعارضة السورية تطالب بالمعتقلين - نشر قبل 10 ساعة وقف القصف الجوي والإفراج عن المعتقلين..تعرف على وعود الروس للمعارضة بأستانا-تفاصيل - نشر قبل 10 ساعة الخطر المحدق..تقرير للأمم المتحدة يحذر من انهيار سد الفرات.. إلى أين وصلت مياهه؟- هنا سوريا - نشر قبل 11 ساعة أخبار عربية - تحذيرات الأمم المتحدة من مخاطر تواجه المدنيين غربي الموصل - نشر قبل 12 ساعة العفو الدولية-: القتل الجماعي في صيدنايا جريمة ضد الإنسانية تتم بمعرفة كبار المسؤولين السوريين- - نشر قبل 13 ساعة شركة -إيكو فلايت- الأوروبية لطيران الإغاثة توصل المساعدات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية - نشر قبل 13 ساعة الأمم المتحدة تعلق مساعداتها للنازحين العراقيين - نشر قبل 16 ساعة عمليات نهب وتدمير بالموصل ترقى لجرائم حرب - نشر قبل 17 ساعة 19 مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة - نشر قبل 18 ساعة لأول مرة فى تاريخ مصر.. سكرتير عام الأمم المتحدة يلقى محاضرة من جامعة القاهرة - 22:21-2017 / 2 / 15 الشاهد يعد بفتح تحقيق حول حالات التعذيب في تونس - 21:22-2017 / 2 / 15 جرائم التعذيب في العالم العربي | السلطة الخامسة - 21:22-2017 / 2 / 15 معوقات أمام الخطة التنموية -كويت جديدة- - 20:21-2017 / 2 / 15 ارتفاع حصيلة عدد الغرقى من المهاجرين غير النظاميين عبر المتوسط - 20:21-2017 / 2 / 15 قصة إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب كما تحكيها د. ماجدة عدلي - 19:22-2017 / 2 / 15 شهادات ضحايا التعذيب في مصر و سوريا و تونس والبحرين - 19:22-2017 / 2 / 15 كيف تتعامل اسرائيل مع المهاجرين غير الشرعيين؟ - 18:21-2017 / 2 / 15 موريتانيا.. قصص اعتقال وتعذيب ناشطين سياسيين - 15:21-2017 / 2 / 15 مدينة كيليس على الحدود التركية السورية.. بر آمن للاجئين السوريين - 12:21-2017 / 2 / 15 تونس.. منظمة العفو تندد باستخدام -أساليب وحشية- في الحرب على الإرهاب - 10:21-2017 / 2 / 15 سوريا والمناطق الآمنة.. الدلالات والمعوقات - 03:20-2017 / 2 / 15 كل يوم: جهود المجلس التخصصي لتنمية المجتمع لإغاثة قرية الجزيرة الخضراء - 23:20-2017 / 2 / 14 الاتحاد الأوروبي يحاول منع تدفق اللاجئين من السواحل الليبية! - مهجركوم - 22:20-2017 / 2 / 14 ألمانيا تشجع الترحيل الطوعي لمهاجرين تونسيين غير نظاميين - 20:20-2017 / 2 / 14 عتقال الناشط مضوي ابراهيم في السودان منذ شهرين من دون محاكمة ينذر بتصعيد من منظمات حقوقية - 20:20-2017 / 2 / 14 أخبار عربية - هيومن رايتس: النظام استخدم أسلحة كيمياوية في حلب - 19:21-2017 / 2 / 14 نجيب ساويرس: -مش منطقى إن علاء عابد خبير التعذيب يبقى رئيس لجنة حقوق إنسان- - 19:21-2017 / 2 / 14 تفاعلكم : فلسطينية تبتكر تطبيقا لحماية الأطفال من الاختناق - 18:21-2017 / 2 / 14 اسرائيل تصادر ممتلكات بعض الأسرى في الضفة الغربية - 18:20-2017 / 2 / 14 وزير الخارجية النمساوي يشيد بصربيا لاغلاقها طريق البلقان امام المهاجرين - 14:21-2017 / 2 / 14 هيومن رايتس ووتش تتهم النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية في حلب - 11:22-2017 / 2 / 14 هيومن رايتس: قوات الأسد استخدمت أسلحة كيمياوية في حلب - 07:21-2017 / 2 / 14 متحدث قضائي تونسي: إجراءات مكافحة الإرهاب لا تبرر عدم الالتزام بحقوق الإنسان - 22:22-2017 / 2 / 13 كاتب تونسي: تجاوزات كبيرة ترتكب ضد السجناء والمعتقلين في تونس - 22:22-2017 / 2 / 13 تقرير عن عودة تونس إلى استعمال أساليب التعذيب ضد النشطاء السياسيين - 22:22-2017 / 2 / 13 لاجئون عراقيون بلبنان يطالبون بتوطينهم في بلد ثالث - 22:21-2017 / 2 / 13 منظمة العفو الدولية ...تونس.. عودة أساليب التعذيب - 22:21-2017 / 2 / 13 الطفل صهيب للعربية: ضربت وتعرضت للتعذيب في السجن الاسرائيلي - 20:20-2017 / 2 / 13


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الرفيق فهد / مقداد مسعود
- تجريدات لونيّة /إنعكاس الكامن بين الشعور واللاشعور./الفنانة ... / قاسم العزاوي
- أليس التحقيق مع نيتانياهو علامة على الديمفراطية؟ / طلعت رضوان
- نبتدي منين الحكاية / بولس اسحق
- تناقضات العهد الجديد المنقح33 / مهرائيل هرمينا
- تناقضات العهد الجديد المنقح34 / مهرائيل هرمينا
- شيء من تاريخ الحركة الطلابية البحرينية / فاضل الحليبي
- لغتنا الجميلة بين الشعر والشعراء،والتجديد العظيم،والرفض العق ... / كريم مرزة الاسدي
- لقاء عابر / سراب شكري العقيدي
- ماذا يعني - تدويل- المثلث والنقب والجليل؟ / جواد بولس

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- الرواية الأكثر سادية في التاريخ كُتبت بالزنزانة!
- شاهد.. مشادة بين مفكر إسلامي وشيخ سلفي على الهواء
- مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ : هذا برنامج عملنا لإعادة تفعيل ال ...
- يوفنتوس يتطلع للابتعاد في الصدارة
- القدس في أرقام
- ريال مدريد المنتشي يسعى للتمسك بالصدارة
- مسعى أممي لتوطين لاجئين من الروهينغا ببنغلاديش
- ملك المغرب في جولة أفريقية تبدأ من غانا
- ترمب يندد بـ-عدم نزاهة- الإعلام الأميركي
- مرشح ترمب لمنصب مستشار الأمن القومي يرفض العرض

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ في كوريا الجنوبية