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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - -يوم بلا مهاجرين- في أمريكا احتجاجا على موقف ترامب من الهجرة
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2017 / 2 / 17 - -يوم بلا مهاجرين- في أمريكا احتجاجا على موقف ترامب من الهجرة
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - -يوم بلا مهاجرين- في أمريكا احتجاجا على موقف ترامب من الهجرة