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2017 / 2 / 16 - صور الأقمار الاصطناعية توثق إجرام طائراتهم ومحلل روسي ينفي على طريقة الأسد ! -هنا سوريا




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الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - صور الأقمار الاصطناعية توثق إجرام طائراتهم ومحلل روسي ينفي على طريقة الأسد ! -هنا سوريا