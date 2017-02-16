أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - ترامب رئيس تويتري وسيدخل بلاده لها أول وليس لها آخر، هذا ما يراه الصحفي عامر الموسوي










2017 / 2 / 16 - ترامب رئيس تويتري وسيدخل بلاده لها أول وليس لها آخر، هذا ما يراه الصحفي عامر الموسوي




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


ترامب رئيس تويتري وسيدخل بلاده لها أول وليس لها آخر، هذا ما يراه الصحفي عامر الموسوي - نشر قبل 1 ساعة افتتاح فرع للفحص الفني في المنطقة الصناعية في سترة لفحص المركبات الثقيلة - نشر قبل 6 ساعة هذا الصباح- عمليات التجميل تلحق أضرارا جسيمة بالألبانيات - نشر قبل 8 ساعة بلا حدود- العنصرية والفساد في الطبقة السياسية الفرنسية وانعكاساتها - نشر قبل 17 ساعة كلمة النائب د. وليد الطبطبائي من جلسة مناقشة قضية الإيداعات المليونية 15-2-2017 - نشر قبل 20 ساعة أخبار الصحة: مدمنو موقع فيسبوك معرَّضون إلى فقدان الإحساس بالزمن - نشر قبل 22 ساعة NET SM AN QURB 1830العطارة.. والطب البديل - 16:21-2017 / 2 / 15 تطبيق جديد لفايسبوك لمشاهدة الفيديو على الشاشة الفضية - economy - 16:21-2017 / 2 / 15 بالفيديو.. ساعات ذاق فيها سكان العاصمة معاناة الأقاليم -عن أزمة المياه- - 10:21-2017 / 2 / 15 إنفلونسر.. مصطلح جديد في عالم التواصل الاجتماعي - 21:21-2017 / 2 / 14 التكنولوجيا تزاحم أنماط التعليم التقليدية في المدارس - 17:21-2017 / 2 / 14 زيارة الى المحمية الطبيعية الفرنسية شارتروزه | يوروماكس - 14:22-2017 / 2 / 14 البحّارة | الأثر السلبيّ للتكنولوجيا | 2017-02-14 - 13:21-2017 / 2 / 14 تفاعلكم : شاب أردني يوثق رحلته مع السرطان على فيسبوك - 22:21-2017 / 2 / 13 تفاعلكم : العالم يحتفل بيوم الإذاعة التي ما زالت صامدة رغم طوفان التكنولوجيا - 22:21-2017 / 2 / 13 مريضات بالسرطان يشاركن في عرض أزياء بنيويورك - 13:21-2017 / 2 / 13 صباح العربية : كسل البكتيريا النافعة في الجسم تسبب السمنة - 11:21-2017 / 2 / 13 صباح العربية : جوالك أقذر من الحمامات العامة وينقل لك أمراض خطيرة - 11:21-2017 / 2 / 13 ترويج بلا حدود-العنصرية والفساد بالطبقة السياسية بفرنسا - 18:22-2017 / 2 / 12 محافظ الغربية يزور مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بطنطا - 15:21-2017 / 2 / 12 بلغ وزنها 500 كيلو.. سيدة مصرية تعاني من سمنة مفرطة تصل إلى الهند لإجراء جراحة - 13:22-2017 / 2 / 12 نيوزيلندا.. منع أكثـر من مئتي حـوت من الجنـوح إلى الشاطئ وإعادة 17 حوتا إلى المياه العميقة - 13:21-2017 / 2 / 12 كل يوم - د. عفاف عزت: تقمير العيش على البوتجاز ربما يؤدي إلى السرطان - 01:20-2017 / 2 / 12 كل يوم: كيفية الوقاية من بعض الأمراض بعد التضارب في الأبحاث العلاجية والطبية مؤخراً - 01:20-2017 / 2 / 12 مسنو لبنان يحلمون.. بالطبابة - 00:21-2017 / 2 / 12 كل يوم: دراسة طبية تحذر الرجال من اللحمة الحمراء .. شاهد تعليق عمرو أديب على الخبر - 00:20-2017 / 2 / 12 كل يوم: د/ أشرف رضا: وجود كوليسترول في الدم ليس سبب أساسي في أمراض القلب - 00:20-2017 / 2 / 12 كل يوم: د/ هشام الغزالي: السمنة وزيادة الوزن سبب أساسي للإصابة بسرطان الثدي - 00:20-2017 / 2 / 12 مياه حولت صحراء قنا لمدينة.. الأهالى: بئر الشيخ خلف الله بديل زمزم بأبو تشت ونشرب منه بنية الشفاء - 23:21-2017 / 2 / 11 كل يوم: نصدق مين .. بعد تضارب في الأبحاث العلاجية والطبية مؤخراً؟ - 23:20-2017 / 2 / 11 - الكاشف الأخضر- تطبيق جديد لمكافحة التدخين في تركيا - من تركيا - 20:20-2017 / 2 / 11 كيف يرى العرب تكنولوجيا السيارات دون سائق؟ - 19:21-2017 / 2 / 11 هدى باسليم.. قامة يمنية في مجال الطب - 18:21-2017 / 2 / 11 محافظ المنوفية: سنتيح 30 ألف وظيفة بـ180 مصنعا بعد توسيع المنطقة الصناعية - 02:20-2017 / 2 / 11 أخبار حصرية | معاناة أهالي الحولة في ريف حمص من شح المياه - 23:21-2017 / 2 / 10 ...موريتانيا: مبادرات لمكافحة التدخين إثر ارتفاع نسبة ا - 14:21-2017 / 2 / 10 ...قضية رضيع سوسة.. قانون المسؤولية الطبية: حماية للمريض - 11:21-2017 / 2 / 10 هذا الصباح- الكوابيس والتعب والاكتئاب بعض علامات اضطرابات النوم - 11:21-2017 / 2 / 10 Kalam Ennas - Ghassan Hasbani - كلام الناس أدوية - 23:21-2017 / 2 / 9 Kalam Ennas - Ghassan Hasbani - كلام الناس الوصفة الطبية - 23:21-2017 / 2 / 9


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- حركة النساء، الاستقلال الذاتي، وسلطة إعادة الإنتاج / سيلفيا فديريتشي
- تشرفتُ برحيلك : رواية جزائرية تكشف عن وجه الاصولية الحقيقي / حميد زناز
- جارٍ بيع الوطن / شيرزاد همزاني
- ستخجَلُ أنْ تُغادِر البيتَ .. و تمشي في الشارع / عماد عبد اللطيف سالم
- مصطلح التطهير بين ارسطو وبريخت / ايمان عبد الستار عطاالله
- تقارير استراتيجية وأجندات خارجية / سليم سلامة
- خطوات التوعوية في مواجهة مخاطر المرحلة / عبد الخالق الفلاح
- عن مقهى الشابدر وجريمة العصر!.. / يعقوب زامل الربيعي
- مقتدى الصدر ولعبة النهايات السائبة / محمد الوزّان
- كلمات طائرة بلا أجنحة 2 / عباس علي العلي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- الملك محمد السادس يحل بغانا
- قريباً.. أعضاء بشرية تصنعها آلة حلوى القطن
- السعودية تجذب كلاتنبرغ وتحرم الدوري الإنجليزي منه
- وزير الخارجية التونسي: نعترف بالدولة السورية.. ونتعاون معها ...
- مصدر أمني لـCNN: أكثر من 100 قتيل وجريح إثر تفجير في حي شيعي ...
- استحواذ بيجو على أوبل يضعف مبيعات مجموعتيهما في الاسواق الاو ...
- تزوجا بدولار واحد فقط وبعد شهر كانت المفاجأة
- مصر.. مسلحون يقتلون مدرسا قبطيا في العريش
- رصد سفينة تجسس روسية قرب السواحل الأميركية
- السعودية: تفكيك -4 خلايا إرهابية- مرتبطة بتنظيم الدولة الإسل ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - ترامب رئيس تويتري وسيدخل بلاده لها أول وليس لها آخر، هذا ما يراه الصحفي عامر الموسوي