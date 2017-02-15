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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - شاهد بالخرائط: معسكرات سرية إيرانية لتدريب الميليشيات الشيعية وتنفيذ عمليات إرهابية في العالم-تفاصيل
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2017 / 2 / 15 - شاهد بالخرائط: معسكرات سرية إيرانية لتدريب الميليشيات الشيعية وتنفيذ عمليات إرهابية في العالم-تفاصيل
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - شاهد بالخرائط: معسكرات سرية إيرانية لتدريب الميليشيات الشيعية وتنفيذ عمليات إرهابية في العالم-تفاصيل