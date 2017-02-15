أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - بأخلاقنا تتغيّر حياتنا... مبادرة من الأزهر والكنيسة في مصر للتوعية بالقيم المشتركة










2017 / 2 / 15 - بأخلاقنا تتغيّر حياتنا... مبادرة من الأزهر والكنيسة في مصر للتوعية بالقيم المشتركة




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


أستاذ بجامعة القدس: هناك زيادة ديموغرافية للمستوطنين اليهود في القدس مقارنة بأعداد الفلسطينيين - نشر قبل 1 ساعة بأخلاقنا تتغيّر حياتنا... مبادرة من الأزهر والكنيسة في مصر للتوعية بالقيم المشتركة - نشر قبل 2 ساعة أخبار حصرية | تدخل إيران و حزب الله في سوريا كرّس مفهوم الطائفية في سوريا - نشر قبل 3 ساعة ...كوبا.. الكنيسة الكاثوليكية تفتح أبوابها أمام الباحثي - نشر قبل 7 ساعة فندق الهاشمي بالقدس يعول على السياحة الإسلامية - نشر قبل 11 ساعة محمد هايف: ادعو النواب للتوقيع على تعديل مـ79.. لماذا الخوف من الشريعة هل نشرب الخمر حتى نخاف الجلد؟ - 21:20-2017 / 2 / 14 لعبة الأمم | الخلافة الإسلامية من الدولة إلى الدمار والدموع... من المسؤول؟ | 2017-02-15 - 15:22-2017 / 2 / 14 لعبة الأمم | الخلافة الإسلامية من الدولة إلى الدمار والدموع... من المسؤول؟ | 2017-02-15 - 23:21-2017 / 2 / 13 -مسيحيو سوريا.. القصة الضائعة- - 11:22-2017 / 2 / 13 كيف تفاعل مسيحيو سوريا مع الثورة السورية وما موقفهم منها؟! - 11:22-2017 / 2 / 13 BBCHI - Episode 18 - هل الرقابة على الافلام في لبنان من قبل المؤسسات الدينية او الأمنية؟ - 23:21-2017 / 2 / 12 احتفال بمناسبة عيد اكتمال القمر بمشاركة آلاف الرهبان في تايلاند - 17:21-2017 / 2 / 12 افتتاح أول فندق -حلال- يراعي التقاليد الإسلامية في تايلاند بعد حظر السفر الأمريكي - 14:21-2017 / 2 / 12 مفتي الجمهورية عن «توثيق الطلاق الشفوي»: يحتاج إلى كثير من الدراسات - 14:20-2017 / 2 / 12 كل يوم - عمرو أديب: في ناس في أمريكا بتدافع عن الإخوان كأن الإخوان أمهم - 23:20-2017 / 2 / 11 كل يوم - مستشار حملة ترامب : ترامب لن يغير رأيه في حظر 7 دول إسلامية من دخول أمريكا - 23:20-2017 / 2 / 11 مصطلحات تلصق تهمة الإرهاب بالإسلام .. ما هي خطورة شيوعها على المسلمين؟ - من تركيا - 20:20-2017 / 2 / 11


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- منظومة العمال الكوردستاني هل تحتاج لبراهين للتأكيد على كوردس ... / بير رستم
- على نفسها جنت براقش / أسعد العزوني
- رأس و عديد من الأرجل / أمنية حامد
- ليت سوريا لم تكن / محمود عباس
- لينين أمام إشكاليات الثورة الاشتراكية في روسيا - الذكرى المئ ... / ماهر الشريف
- دونالد ترامب يُسرع بالولايات المتحدة نحو الهاوية / نعوم شومسكي
- ترامب يطلق يد نتنياهو في الشرق الأوسط / جميل السلحوت
- عماد أني اعشق ولكنكم جاهلون / علي فاهم
- رجل من بقايا فتات الماضي / قدس السامرائي
- الملكية الدكتاتورية التوراتية.. صموئيل الأول ..إصحاح 12 / طلعت خيري

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- نتنياهو: الدول العربية لم تعد ترى إسرائيل كعدو بل كحليف.. وت ...
- المشاورات السداسية حول أفغانستان تجري في موسكو
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. ماكرون يتصدر آخر استطلاع للرأ ...
- -لا ندفع بقشيشا للسود-.. رسالة عنصرية تثير المواقع الاجتماعي ...
- بالفيديو.. بنزيمة يدرك التعادل لريال مدريد
- اليونيسيف تطلق نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لأطفال السو ...
- بالصور.. صحف جزائرية تأخذ خبرا فرنسيا ساخرا على محمل الجد
- المفوضية الاوروبية: توقعات اقتصادية حذرة وقلق حيال نتائج الا ...
- واشنطن تطمئن حلفاءها في الناتو
- الجزائر.. مقتل خمسة مسلحين في عملية عسكرية

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - بأخلاقنا تتغيّر حياتنا... مبادرة من الأزهر والكنيسة في مصر للتوعية بالقيم المشتركة