التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - بأخلاقنا تتغيّر حياتنا... مبادرة من الأزهر والكنيسة في مصر للتوعية بالقيم المشتركة
|
|
2017 / 2 / 15 - بأخلاقنا تتغيّر حياتنا... مبادرة من الأزهر والكنيسة في مصر للتوعية بالقيم المشتركة
افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- منظومة العمال الكوردستاني هل تحتاج لبراهين للتأكيد على كوردس ... / بير رستم
- على نفسها جنت براقش / أسعد العزوني
- رأس و عديد من الأرجل / أمنية حامد
- ليت سوريا لم تكن / محمود عباس
- لينين أمام إشكاليات الثورة الاشتراكية في روسيا - الذكرى المئ ... / ماهر الشريف
- دونالد ترامب يُسرع بالولايات المتحدة نحو الهاوية / نعوم شومسكي
- ترامب يطلق يد نتنياهو في الشرق الأوسط / جميل السلحوت
- عماد أني اعشق ولكنكم جاهلون / علي فاهم
- رجل من بقايا فتات الماضي / قدس السامرائي
- الملكية الدكتاتورية التوراتية.. صموئيل الأول ..إصحاح 12 / طلعت خيري
المزيد.....
- نتنياهو: الدول العربية لم تعد ترى إسرائيل كعدو بل كحليف.. وت ...
- المشاورات السداسية حول أفغانستان تجري في موسكو
- الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. ماكرون يتصدر آخر استطلاع للرأ ...
- -لا ندفع بقشيشا للسود-.. رسالة عنصرية تثير المواقع الاجتماعي ...
- بالفيديو.. بنزيمة يدرك التعادل لريال مدريد
- اليونيسيف تطلق نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لأطفال السو ...
- بالصور.. صحف جزائرية تأخذ خبرا فرنسيا ساخرا على محمل الجد
- المفوضية الاوروبية: توقعات اقتصادية حذرة وقلق حيال نتائج الا ...
- واشنطن تطمئن حلفاءها في الناتو
- الجزائر.. مقتل خمسة مسلحين في عملية عسكرية
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - بأخلاقنا تتغيّر حياتنا... مبادرة من الأزهر والكنيسة في مصر للتوعية بالقيم المشتركة