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2017 / 2 / 15 - أخبار حصرية | تدخل إيران و حزب الله في سوريا كرّس مفهوم الطائفية في سوريا




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - أخبار حصرية | تدخل إيران و حزب الله في سوريا كرّس مفهوم الطائفية في سوريا