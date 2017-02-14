أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - نجيب ساويرس: -مش منطقى إن علاء عابد خبير التعذيب يبقى رئيس لجنة حقوق إنسان-










2017 / 2 / 14 - نجيب ساويرس: -مش منطقى إن علاء عابد خبير التعذيب يبقى رئيس لجنة حقوق إنسان-




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


ألمانيا تشجع الترحيل الطوعي لمهاجرين تونسيين غير نظاميين - نشر قبل 34 دقيقة عتقال الناشط مضوي ابراهيم في السودان منذ شهرين من دون محاكمة ينذر بتصعيد من منظمات حقوقية - نشر قبل 34 دقيقة أخبار عربية - هيومن رايتس: النظام استخدم أسلحة كيمياوية في حلب - نشر قبل 1 ساعة نجيب ساويرس: -مش منطقى إن علاء عابد خبير التعذيب يبقى رئيس لجنة حقوق إنسان- - نشر قبل 1 ساعة تفاعلكم : فلسطينية تبتكر تطبيقا لحماية الأطفال من الاختناق - نشر قبل 2 ساعة اسرائيل تصادر ممتلكات بعض الأسرى في الضفة الغربية - نشر قبل 2 ساعة وزير الخارجية النمساوي يشيد بصربيا لاغلاقها طريق البلقان امام المهاجرين - نشر قبل 6 ساعة هيومن رايتس ووتش تتهم النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية في حلب - نشر قبل 9 ساعة هيومن رايتس: قوات الأسد استخدمت أسلحة كيمياوية في حلب - نشر قبل 13 ساعة متحدث قضائي تونسي: إجراءات مكافحة الإرهاب لا تبرر عدم الالتزام بحقوق الإنسان - نشر قبل 22 ساعة كاتب تونسي: تجاوزات كبيرة ترتكب ضد السجناء والمعتقلين في تونس - نشر قبل 22 ساعة تقرير عن عودة تونس إلى استعمال أساليب التعذيب ضد النشطاء السياسيين - نشر قبل 22 ساعة لاجئون عراقيون بلبنان يطالبون بتوطينهم في بلد ثالث - نشر قبل 22 ساعة منظمة العفو الدولية ...تونس.. عودة أساليب التعذيب - نشر قبل 22 ساعة الطفل صهيب للعربية: ضربت وتعرضت للتعذيب في السجن الاسرائيلي - نشر قبل 24 ساعة ماذا بحث الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض؟ - 16:21-2017 / 2 / 13 إلى أي مدى تنجح مناشدة الامم المتحدة لجمع 2.1 مليار دولار لليمن؟ برنامج نقطة حوار - 16:20-2017 / 2 / 13 واشنطن تعرقل تعيين الفلسطيني سلام فياض مندوبا للأمم المتحدة لليبيا - 13:21-2017 / 2 / 13 ماذا قال حسن نصر الله عن النازحين السوريين في لبنان؟ - 12:23-2017 / 2 / 13 الحكومة اللبنانية تعفي اللاجئين السوريين من رسوم الإقامة - 11:20-2017 / 2 / 13 مؤتمر في فيينا حول انتهاكات ايرانية لحقوق الإنسان في الأحواز - 11:20-2017 / 2 / 13 قالوا: عن حق التظاهر في دساتير مصر.. ومعارضة قرار الرئيس - 10:20-2017 / 2 / 13 مقابلة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس - 09:21-2017 / 2 / 13 الحصاد- ليفني في الأمم المتحدة.. وعود يلاحقها الدم - 00:21-2017 / 2 / 13 ليفني في الأمم المتحدة؟ - 23:20-2017 / 2 / 12 ستديو الآن 12-02-2017 الأمين العام للأمم المتحدة: الحل السياسي سيقضي على الإرهاب في سوريا - 22:21-2017 / 2 / 12 وضع المهاجرين في سويسرا وشروط تحصيل أحفادهم الجنسية - 21:21-2017 / 2 / 12 السويسريون يشرعون في التصويت على اقتراح تسهيل تجنيس أبناء المهاجرين من الجيل الثالث - 11:20-2017 / 2 / 12 اعتقال مئات المهاجرين لأميركا تطبيقا لقانون الهجرة - 21:21-2017 / 2 / 11 ترامب يبحث إصدار أمر تنفيذي جديد بشأن دخول لاجئين ومواطنين سبع دول شرق أوسطية إلى الولايات المتحدة - 17:20-2017 / 2 / 11 أنصار التيار الصدري يتظاهرون في بغداد ويطالبون باستقالة الحكومة - 15:20-2017 / 2 / 11 مـفوضية حقوق الإنسـان في الأمم المتحدة تتهم الحوثيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية باليمن - 14:20-2017 / 2 / 11 مساعدات فردية للاجئين في طريقهم ضمن أوروبا | الأخبار - 23:21-2017 / 2 / 10 الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في اليمن - 22:20-2017 / 2 / 10 جامعة أنقرة: اعتقال 12 شخصاً خلال تجمع احتجاجي على تسريح اساتذة - 22:20-2017 / 2 / 10 سويسرا: استفتاء حول منح جنسية البلاد لأبناء المهاجرين - 19:20-2017 / 2 / 10 فرنسا: إحباط محاولة هجوم وشيك عبر اعتقال 4 اشخاص في مونبولييه - 17:20-2017 / 2 / 10 انتشار الأمراض ونقص المساعدات يفاقم معاناة النازحين في صعدة - 17:20-2017 / 2 / 10 اصدار مذكرة اعتقال دولية في حق رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو - 16:20-2017 / 2 / 10 ...تقرير منظمة العفو الدولية حول سوريا: جرائم ضد الإنسان - 14:22-2017 / 2 / 10


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- ما حدث كان مفاجأة... / يعقوب زامل الربيعي
- إختراع الأحاديث وبداية تشريع الأديان الأرضية فى العصر الأموى / أحمد صبحى منصور
- المراة من وجهة نظر التاريخ / خالد بوفريوا
- التصوير في -ضوء- مصطفى أبو البركات / رائد الحواري
- قصيدة أبنة الشمس / محمد حبش كنو
- هدير الريح / بياض أحمد
- أحبك ولكن / رولا حسينات
- يَحدثُ أَن .. / دلال الساحلي
- ايام سودة : الحوار المتمدن و ادارة التوحش / ركاش يناه
- عقيدة التسويغ -1- / إبراهيم الوراق

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- العنصر: مشاركة الاتحاد الاشتراكي ستجعلنا نتجاوز انتماء رئيس ...
- الحجوجي يكتب: “تعديل الدستور”
- السويدان: إيران تنشر التشيع المنحرف وآن الأوان لقطع يدها
- زيدان يخالف توقعات التشكيلة بمواجهة نابولي
- خبير روسي: ملابسات مقتل أخ كيم جونغ أون تبدو -مسرحية-
- أول مركبة فضاء سياحية روسية عام 2020
- نتنياهو في واشنطن.. لفتح الملفات
- الإعلام الأمريكي: البنتاغون يرصد سفينة استطلاع روسية ناشطة ق ...
- زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس تدعو إلى تعجيل التحقيق في علا ...
- ترامب ومستشاروه بعيون وكالات الاستخبارات

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - نجيب ساويرس: -مش منطقى إن علاء عابد خبير التعذيب يبقى رئيس لجنة حقوق إنسان-