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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - نجيب ساويرس: -مش منطقى إن علاء عابد خبير التعذيب يبقى رئيس لجنة حقوق إنسان-
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2017 / 2 / 14 - نجيب ساويرس: -مش منطقى إن علاء عابد خبير التعذيب يبقى رئيس لجنة حقوق إنسان-
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - نجيب ساويرس: -مش منطقى إن علاء عابد خبير التعذيب يبقى رئيس لجنة حقوق إنسان-