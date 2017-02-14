أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - من هو وزير الخزانة الأمريكية الجديد؟










2017 / 2 / 14 - من هو وزير الخزانة الأمريكية الجديد؟




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الاقتصاد


من هو وزير الخزانة الأمريكية الجديد؟ - نشر قبل 1 ساعة تأرجح في نسب التضخم الاقتصادي في منطقة اليورو - economy - نشر قبل 3 ساعة بالفيديو..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14/2/2017 - نشر قبل 4 ساعة النشرة الاقتصادية الأولى 14/2/2017 - نشر قبل 4 ساعة السودان: هل يحد قرار تصدير الذهب من تهريبه؟ - نشر قبل 4 ساعة عمرو اديب: إيه علاقة د. على مصيلحي بالاستثمار؟ .. مصطفى بكري: اصل هو رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس - نشر قبل 19 ساعة كل يوم: مدرسة موط الزراعية بالوادي الجديد .. تعليم وإنتاج وخدمة للمجتمع المحلي - نشر قبل 20 ساعة مساع لاستئناف المفاوضات حول الأزمة المالية في اليونان | الأخبار - نشر قبل 23 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 13/2/2017 - 18:21-2017 / 2 / 13 ارتفاع الناتج الإجمالي للاقتصاد الياباني بنسبة 0.2% - economy - 18:20-2017 / 2 / 13 اقتصاد اليابان يسجل نموا متواصلا - 17:21-2017 / 2 / 13 القمة الحكومية.. السعادة مرتبطة بإنتاجية الاقتصاد - 17:21-2017 / 2 / 13 اقتصاد الصباح 2017/2/13 - 17:21-2017 / 2 / 13 بالفيديو..أسعار الذهب تتراجع 17 جنيها.. وعيار 21 يسجل 588 - 16:21-2017 / 2 / 13 تعرف على أسعار الذهب اليوم - 10:20-2017 / 2 / 13 تعرف على أسعار الذهب اليوم - 15:20-2017 / 2 / 12 أسعار الذهب اليوم الأحد 12/ 2 / 2017 فى الأسواق والمحلاتالأحد - 14:21-2017 / 2 / 12 اقتصاد الصباح 12/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 12 عملية الرمح الذهبي في اليمن .. ما بعد موقعة المخا - 00:21-2017 / 2 / 12 إزالة -كافيه- شهير فى المهندسين يغلق ممر عقارات بـ-جامعة الدول - - 23:21-2017 / 2 / 11 كل يوم: التعديل الوزاري الجديد الثلاثاء القادم ويتضمن وزراء بالمجموعة الاقتصادية - 23:20-2017 / 2 / 11 الاقتصاد والناس-مهرجانات التسوق الخليجية.. الهدف والمردود - 18:21-2017 / 2 / 11 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/11 - 18:21-2017 / 2 / 11 احتفالات بالرئيس الصومالي وآمال بتحسن اقتصادي أمني - 18:20-2017 / 2 / 11 استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 11/2/2017 - 15:21-2017 / 2 / 11 اقتصاد الصباح 11/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 11 هذا الصباح- نظام ألواح شمسية بإنتاج مضاعف - 09:20-2017 / 2 / 11 تعرف على كيفية تداول الأسهم بالبورصة المصرية - 07:20-2017 / 2 / 11 الاقتصاد البريطاني يظل صامداً رغم البريكسيت - economy - 19:20-2017 / 2 / 10 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/10 - 18:21-2017 / 2 / 10 اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي - 17:21-2017 / 2 / 10 اقتصاد الصين يعرف انتعاشاً فاق التوقعات - economy - 16:20-2017 / 2 / 10 بالفيديو.. سعر الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 600 جنيه - 14:21-2017 / 2 / 10 ملخص تداولات البورصة للأسبوع الأول من شهر فبراير - 14:21-2017 / 2 / 10 معرض نسيج من إنتاج نساء مدينة نوى - 14:20-2017 / 2 / 10 هذا الصباح-برج الذهب بإشبيلية - 13:21-2017 / 2 / 10 اقتصاد الصباح 10/2/2017 - 13:21-2017 / 2 / 10 ترامب: ما سنعلنه حول الضرائب سيكون هائلا - economy - 21:21-2017 / 2 / 9 النشرة الاقتصادية الثانية 9/2/2017 - 19:21-2017 / 2 / 9 استياء شعبي من زيادة الضرائب والرسوم بالأردن - 19:21-2017 / 2 / 9


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الانتخابات الفرنسية: هل من أمل لليسار؟ / إحسان المصري
- قصيدة (( حديث الغرقى )) / حيدر الهاشمي
- من تشارِكُني كأس الشراب الليلة ؟ / شيرزاد همزاني
- اصدار جديد / ماجد مطرود
- الشخصية العراقية والعنف .... وعيٌ ملتبس ! (2 ) / عارف معروف
- دراسة متواضعة من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق وأفاق مستقب ... / عبد الحسن حسين يوسف
- 39 مضمون مناقشتي لمناظرة بين ربوبي ومسلم 3/8 / ضياء الشكرجي
- كباب وحجاب / علي عجيل ابراهيم
- بضاعتك أرخص من أن تعرضها في البازارات!! / بير رستم
- الأرض مركز الكون .. عقيدة يونانية آمن بها التيمية !! / احمد الملا

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- عبير خليفة -تكرر الأخطاءَ نفسها- شعرياً - إيلاف
- المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية ينعقد بال ...
- بني ملال.. أول مركز لاستقبال الجالية
- انتخابات أكتوبر.. حضور أكبر للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في ...
- عرمان : جهاز الأمن وبخ الشرطة على تدخلها إثر انفجار أركويت
- برلمان مصر يوافق على التعديل الوزاري.. وهذه هي الحقائب المشم ...
- شيبولين: تقرير مكلارين حول المنشطات خيالي
- افتتاح مراكز لبيع تذاكر مباريات كأس القارات 2017
- ميركل: تونس لن تكون أرض عبور لللاجئين ولن تقام بها مخيمات
- الدفاع الروسية ترد على تقرير -مجلس الأطلسي-

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - من هو وزير الخزانة الأمريكية الجديد؟