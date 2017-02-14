التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - جوائز غرامي للموسيقى بنكهة سياسية
|
|
2017 / 2 / 14 - جوائز غرامي للموسيقى بنكهة سياسية
افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- علاج مرض الباركنسون / دالي الياس
- النضال ضد البطالة / آلان وودز
- مفترق طرق أمام السوريين / طيب تيزيني
- انه عالمٌ آلي ايها الطبيب - أقصوصة من الخيال العلمي للمستقبل ... / صالح حبيب
- الفردوسُ الخلفيّ: الجزء الثاني الذال / دلور ميقري
- 14 فبراير.. و حديث عن المحبة و التسامح والتعايش / علجية عيش
- بعد عام على رحيله كلمة هادئة وحيادية قدر الامكان وجهد الطاقة ... / مهدي شاكر العبيدي
- المرأة المٌسلمة . قصتين ومعنى / سامى غطاس
- الإسلاميون في مصر المعاصرة / طارق المهدوي
- طفولة مشوهة / احمد فراج
المزيد.....
- خلاف في اجتماع اتحاد الكتّاب العرب حول عضوية سوريا -
- هل يتحالف حفتر والسراج؟
- مسؤول روسي كبير يلغي زيارته إلى إيران
- عشرات سفن الناتو رافقت -كوزنيتسوف- في رحلتها إلى سوريا ومنها ...
- بيتزا الخبز الفرنسي
- أنابيب النفط تهدد البيئة شمال داكوتا
- إدارة ترامب تفرض عقوبات على العيسمي
- بالفيديو.. شخصيات سياسية فلسطينية: منع الأذان انتهاك للقواني ...
- إدارة ترامب تفرض عقوبات على العيسمي
- اوغلو: احالة المتسببين بحادثة ايلخانلي للامرة بينهم مدير الت ...
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - جوائز غرامي للموسيقى بنكهة سياسية